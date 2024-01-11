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تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية العالمية

1/11/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬بالرفاع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ Oxford ،‭ ‬وجامعة‭ ‬ Kings ‭ ‬ College ‭ ‬وجامعة‭ ‬لندن‭ ‬للعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ورحبت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالطلبة‭ ‬الزائرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتعليمية‭ ‬العالمية‭ ‬العريقة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشارت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬لاطلاع‭ ‬مجتمعات‭ ‬الطلبة‭ ‬والباحثين‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭
‬مشاركتها‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬ولفتت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تشكل‭ ‬مرجعا‭ ‬دراسيا‭ ‬وبحثيا‭ ‬مهما‭ ‬للدبلوماسيين‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكتبة‭ ‬المجلس‭ ‬ومختلف‭ ‬مصادره‭ ‬مثل‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬متاح‭ ‬أمامهم‭ ‬لإجراء‭ ‬أية‭ ‬دراسات‭ ‬أو‭ ‬أبحاث‭ ‬تثري‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والمهنية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدمت‭ ‬الشيخة‭ ‬دينا‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬نشأة‭ ‬المجلس‭ ‬واختصاصاته‭ ‬وأهدافه،‭ ‬وتطور‭ ‬مسيرة‭ ‬ومخرجات‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السياق‭ ‬العام‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مستعرضة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسيرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ريادة‭ ‬وأسبقية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تعليم‭ ‬نظامي‭ ‬إلزامي‭ ‬للفتيات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1928،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكست‭ ‬ثماره‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬أجيال‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬البحرينيات‭ ‬الرائدات‭ ‬اللائي‭ ‬برزن‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التمريض‭ ‬والصحة‭ ‬والهندسة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وصولا‭ ‬لحضورهن‭ ‬الكمي‭ ‬والنوعي‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬تفاعل‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ Oxford ،‭ ‬وجامعة‭ ‬ Kings ‭ ‬ College ‭ ‬وجامعة‭ ‬لندن‭ ‬للعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬استمعوا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬واستوضحوا‭ ‬خلال‭ ‬النقاش‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وإمكانية‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وتعميم‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬تطرقت‭ ‬المداخلات‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع،‭ ‬والحياة‭ ‬العامة،‭ ‬وكيف‭ ‬ينعكس‭ ‬تعدد‭ ‬الثقافات‭ ‬والتنوع‭ ‬الحضاري‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ودور‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والمساندة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المجلس‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬الأرقام‭ ‬والانجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

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