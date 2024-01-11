تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع عدداً من طلبة الدراسات السياسية والدبلوماسية في كل من جامعة
Oxford ، وجامعة
Kings
College وجامعة لندن للعلوم السياسية والاقتصاد بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقومون بها لمملكة البحرين.
ورحبت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة بالطلبة الزائرين، مؤكدة أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية العالمية العريقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على صعيد تمكين وتقدم المرأة، إضافة إلى التعريف بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال.
وأشارت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة إلى أهمية هذه الزيارة التي تشكل مناسبة مهمة لاطلاع مجتمعات الطلبة والباحثين على التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية في جميع المجالات، بما فيها
مشاركتها السياسية من خلال المؤسسات الديموقراطية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية، ولفتت على صعيد آخر إلى أن المبادرات والبرامج النوعية التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة تشكل مرجعا دراسيا وبحثيا مهما للدبلوماسيين الشباب المشاركين في برنامج الزيارة لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن مكتبة المجلس ومختلف مصادره مثل موقعه الإلكتروني متاح أمامهم لإجراء أية دراسات أو أبحاث تثري مسيرتهم العلمية والأكاديمية والمهنية.
وخلال اللقاء، قدمت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضاً حول نشأة المجلس واختصاصاته وأهدافه، وتطور مسيرة ومخرجات عمله في إطار السياق العام للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مستعرضة عددا من المحطات المهمة في تلك المسيرة، مشيرة إلى أن ريادة وأسبقية مملكة البحرين في توفير تعليم نظامي إلزامي للفتيات منذ عام 1928، وهو ما انعكست ثماره لاحقا على أجيال متعاقبة من البحرينيات الرائدات اللائي برزن في مجالات مختلفة من بينها التمريض والصحة والهندسة وغيرها، وصولا لحضورهن الكمي والنوعي حاليا في مختلف مجالات علوم المستقبل.
من جانبهم تفاعل الطلبة من جامعة Oxford ، وجامعة Kings College وجامعة لندن للعلوم السياسية والاقتصاد مع ما استمعوا إليه من معلومات خلال الزيارة، واستوضحوا خلال النقاش عن عدد من برامج ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة، وإمكانية وكيفية الاستفادة منه في دول أخرى حول العالم وتعميم التجربة البحرينية في هذا المجال.
كما تطرقت المداخلات إلى حضور المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، وفي المجتمع، والحياة العامة، وكيف ينعكس تعدد الثقافات والتنوع الحضاري على مسيرة تقدم المرأة في البحرين، ودور المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساندة التي يقدمها المجلس والتي تضمن الحفاظ على زخم الأرقام والانجازات التي تحققها المرأة البحرينية.
MENAFN11012024000055011008ID1107711521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.