نيابية دعم الشعب الفلسطيني تطالب بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب محمد موسى البلوشي، رئيس لجنة دعم الشعب الفلسطيني النيابية، أن اللجنة وبعد مراجعة المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1990، والمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018، قررت رفع توصية لمجلس النواب، لإصدار بيان يطالب الحكومة بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بخصوص جرائم الإبادة التي تنتهكها «إسرائيل» على الشعب الفلسطيني، على أن يتم إصدار البيان خلال جلسة المجلس القادمة، تعبيرا عن المواقف الحقيقية للشعب البحريني في مناصرة القضية الفلسطينية.
وقال النائب البلوشي، إن اللجنة بحثت في الموضوع قانونيًا، وتبين أنه لا يوجد مانع قانوني يمنع البحرين من الانضمام لهذه الدعوى، حيث إن البحرين وقّعت سنة 1990 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال المادة رقم 9، وعليه وفي ظل هذا العجز الدولي أمام آلة القتل والتدمير الصهيونية البشعة، والتي مارست الإبادة الجماعية بحق أكثر من 23 ألف شهيد، وأكثر من 60 ألف جريح، فضلا عن التدمير الممنهج الذي طال أكثر من 65% من أرض غزة، وجب علينا إنسانيا وأخلاقيا، وقبل ذلك دينيا، الوقوف بجانب شعب غزة المكلوم وعدم خذلانهم. ولا أقل من الانضمام إلى تلك الدعوى براءة إلى الله سبحانه، للوقوف أمام العدو الصهيوني ومن يعاونه ويناصره في القتل والإبادة.
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