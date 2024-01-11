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نيابية دعم الشعب الفلسطيني تطالب بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية

1/11/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬النيابية،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬وبعد‭ ‬مراجعة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لسنة‭ ‬1990،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬44‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬قررت‭ ‬رفع‭ ‬توصية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لإصدار‭ ‬بيان‭ ‬يطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬بخصوص‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تنتهكها‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إصدار‭ ‬البيان‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬القادمة،‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬الحقيقية‭ ‬للشعب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مناصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬البلوشي،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬بحثت‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬قانونيًا،‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مانع‭ ‬قانوني‭ ‬يمنع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬لهذه‭ ‬الدعوى،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬وقّعت‭ ‬سنة‭ ‬1990‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬9،‭ ‬وعليه‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬الدولي‭ ‬أمام‭ ‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬الصهيونية‭ ‬البشعة،‭ ‬والتي‭ ‬مارست‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬شهيد،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬جريح،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التدمير‭ ‬الممنهج‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭% ‬من‭ ‬أرض‭ ‬غزة،‭ ‬وجب‭ ‬علينا‭ ‬إنسانيا‭ ‬وأخلاقيا،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬دينيا،‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬المكلوم‭ ‬وعدم‭ ‬خذلانهم‭. ‬ولا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الدعوى‭ ‬براءة‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬سبحانه،‭ ‬للوقوف‭ ‬أمام‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومن‭ ‬يعاونه‭ ‬ويناصره‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭.‬

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