نيابية دعم الشعب الفلسطيني تطالب بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬النائب‭ ‬البلوشي،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬بحثت‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬قانونيًا،‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مانع‭ ‬قانوني‭ ‬يمنع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬لهذه‭ ‬الدعوى،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬وقّعت‭ ‬سنة‭ ‬1990‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬9،‭ ‬وعليه‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬الدولي‭ ‬أمام‭ ‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬الصهيونية‭ ‬البشعة،‭ ‬والتي‭ ‬مارست‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬شهيد،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬جريح،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التدمير‭ ‬الممنهج‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭% ‬من‭ ‬أرض‭ ‬غزة،‭ ‬وجب‭ ‬علينا‭ ‬إنسانيا‭ ‬وأخلاقيا،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬دينيا،‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬المكلوم‭ ‬وعدم‭ ‬خذلانهم‭. ‬ولا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الدعوى‭ ‬براءة‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬سبحانه،‭ ‬للوقوف‭ ‬أمام‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومن‭ ‬يعاونه‭ ‬ويناصره‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭.‬