وزير المالية يلتقي الوزراء المشاركين في اجتماعات ((اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية الشراكات الاقتصادية والصناعية بين الدول في رفد مسارات التنمية وتعزيز الوصول للمحددات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز شراكاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ومنها على وجه الخصوص الدول العربية الشقيقة وصولاً إلى التكامل المنشود، بما يسهم في رفد
أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء الوزير، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ورياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك في إطار مشاركتهم في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقدة في مملكة البحرين.
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