وزير المالية يلتقي الوزراء المشاركين في اجتماعات ((اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية))

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬الوزير،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويوسف‭ ‬محمود‭ ‬الشمالي‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ورياض‭ ‬مزّور‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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