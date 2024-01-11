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وزير المالية يلتقي الوزراء المشاركين في اجتماعات ((اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية))

1/11/2024 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والصناعية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوصول‭ ‬للمحددات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكاتها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد
أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬الوزير،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويوسف‭ ‬محمود‭ ‬الشمالي‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ورياض‭ ‬مزّور‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN11012024000055011008ID1107711519

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