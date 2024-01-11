مَجمع 421 للفنون يعلن عن تفاصيل الموسم الجديد للمعارض والبرامج العامة

(MENAFN
- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
يقدم برنامج شتاء 2024 في الفترة من 12 يناير حتى 20 مارس بعنوان :“تشابك” الذي يقدم معرض“تشابك ثقفي” ومعرض“هنا السجيني: عدّ الأصابع”، بالإضافة إلى ورش عمل جديدة وفعاليات خاصة
هناء السجيني. عد الأصابع، 2024. سيراميك. الصورة مقدمة من 421. تصوير إسماعيل نور/ Seeing Things
أعلن م href=""> جمع 421 للفنون ، وهو منصة مستقلة تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة، عن برنامجه لشتاء العام 2024، بعنوان“تشابك”. وينطلق البرنامج في 12 يناير على أن يختتم فعالياته في 20 مارس المقبل. ويضم هذا الموسم معرضين رئيسيين وأكثر من عشرين ورشة عمل، علاوة على فعاليات خاصة تستكشف العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة. وسوف يفتتح معرض“تشابك ثقفي” في 11 فبراير، وهو معرض جماعي يقدم أعمال المشاركين في برنامج الإقامة الفنية، ومعرض“هناء السجيني: عدّ الأصابع”، وهو معرض فردي للفنانة المشاركة في برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني.
وبالتزامن مع هذه المعارض، يقدم برنامج شتاء 2024 مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحادثات الفنية والفعاليات الخاصة التي تربط الزوار بالواقع الفني خارج العالم الافتراضي. وفي عالم يشجعنا على الانعزال، يتحدى البرنامج هذا الوضع من خلال تجسيد معاني الرعاية والتعاطف مع الآخرين.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز حس الصداقة وتوطيد الروابط من خلال الحضور المؤثر وتوفير مساحة للقاءات الشخصية. مع مجموعة من ورش العمل، وجلسات الحوار، والعروض السينمائية، والفعاليات المجتمعية والمزيد، يمثل برنامج“تشابك” تجاوباً في وجه الإجهاد الرقمي المتواصل.
تفاصيل برنامج شتاء 2024:
المعارض
هناء السجيني: عدّ الأصابع
ضمن برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني
التاريخ: من 11 فبراير حتى 28 أبريل 2024
رواق 1
تقدم هناء السجيني في هذا المعرض الفردي الكبير مجسماً كبيراً نفذته حديثاً، وموضوعه عدم استقرار التجربة الإنسانية وهشاشتها. ويعرض المجسم أكثر من 200 قطعة خزفية خيالية. يعكس“عدّ الأصابع” وجهة نظر السجيني حول الصدمة النفسية.
هناء السجيني مشاركة في دورة 2024 من برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني، والذي ينظمه 421 بالشراكة مع معهد الفنون الناشئة.
تشابك ثقفي
ضمن برنامج الإقامة الفنية
التاريخ: من 11 فبراير إلى 28 أبريل 2024
رواق 2
يقدم هذا المعرض مشاريع المشاركين في برنامج الإقامة الفنية. وصل البرنامج، الذي استمر سنوياً من ربيع 2020 حتى خريف 2023، إلى نهايته مع التوسع في رسالتنا بوصفنا مساحة ومنصة رعاية للفنانين الناشئين. واحتفالاً بالأعمال والاستكشافات التي تمت على مدار السنوات الثلاث الماضية، يتضمن“تشابك ثقفي” مشاريع اثني عشر فنانًا مشاركًا وممارسًا مبدعًا تطورت ممارساتهم الفنية وامتدت إلى ما هو أبعد من معايير البرنامج. كما يعد المعرض نقطة انطلاق لفناني المستقبل الذين سوف يمثلون جزءًا من برنامج الإقامة الفنية الذي ينطلق في شتاء 2024 في استوديوهاتنا الفنية الجديدة بأبوظبي.
يشارك في هذا المعرض أعمال لكل من إنجي محسن، بتول دسوقي وزين محجوب، وراجفي بهاتيا، وروجيه مقبل، وسالم السويدي، وعائشة سينغ، وفاطمة بلقيس وأونور جوكمان، كيميا كوليكتف (شاهين فلاحي وقيس عيوش)، ومهشيد رفيعي، ومشروع باريا، ومنى عياش، ونهال فيصل، ويارا الأسمر.
برنامج شتاء 2024
من 12 يناير حتى 20 مارس 2024
ورشة عمل
مختبر الأداء
التاريخ: 28 يناير، 4 و 25 فبراير، 10 مارس
هذه دعوة مفتوحة لجميع الفنانين والمبدعين ومحبي استكشاف ممارسات الحركة. فمن خلال برنامج مستدام، يستكشف المشاركون تمارين الأداء مثل ارتجال التواصل، وآليات التنفس، والتمثيل، والألعاب، والأساليب. وتقدم كل جلسة تمارين جديدة مختلفة طوال مدة البرنامج. وهو تجمع من المجتمع ولأجل المجتمع.
ورشة عمل
صناعة المجلات المصورة مع سالم السويدي
التاريخ: 1 فبراير
اكتشفوا فن صناعة المجلات المصورة في هذه الورشة التي يقدمها الكاتب سالم السويدي. اذ يمكنكم إحضار المجلات والصور الفوتوغرافية واليوميات والملصقات القديمة وخوض هذه التجربة العملية بكل حواسكم، مسترشدين بالأماكن العامة في أبوظبي، واستكشاف المواد غير التقليدية، وتنظيم المحتوى، وتصميم صفحات ذات طابع خاص، مما يساعدكم على تصميم مجلة تنشرونها بأنفسكم. سنعمل معاً على تخيل ماضي هذه الأماكن، وتصوير حاضرها، وتصور مستقبلها، في سبيل إنتاج عمل إبداعي مصغّر يمكنكم الاحتفاظ به.
يشارك سالم السويدي في معرض“تشابك ثقفي”.
ورشة العمل.
ورشة العمل متاحة للجميع من عمر 18 عامًا فما فوق.
ورشة عمل
حلقة جماعية: كيمياء المثلجات مع أنانت ورحاب
التاريخ: 3ا فبراير
الحلقة الجماعية الأولى لهذا الموسم ستكون مع مؤسسي“مينا كريمري” رحاب وأنانت؛ يتعرف فيها المشاركون على تراث ومطبخ دولة الإمارات الغني أثناء صنع المثلجات المحلية الطبيعية. تتضمن المكونات مزيجاً فريداً من النكهات مثل البرتقال والهيل والرطب الطازجة.
ورشة عمل
حلقة جماعية: نكهات سودانية مع سارة وأمات
التاريخ: 18 فبراير
تقدم الشيف أمات وابنتها سارة في حلقات جماعية أشهر المقبلات السودانية المتمثلة بسلطة الدكوة والفول المدمس، إلى جانب مشروب الكركديه الشهير، ولكن بلمسة فريدة. يعد تقاسم الوجبات في السودان تقليداً متبعاً وثقافة رائجة ورمزاً للسلام والتناغم بين الناس.
ورشة عمل
حلقة جماعية: وجبات منزلية بالزعتر مع منال ودارة
التاريخ: 3 مارس
انضموا إلى الثنائي، الأم وابنتها، منال ودارة في جلسة صنع وجبات من الزعتر. وفي هذه الجلسة، ستحكي لكم الشيف منال تاريخ الزعتر، وهو من التوابل الأساسية في المطبخ الشامي.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن إرجاع الزعتر إلى منطقة معينة في بلاد الشام، إلا أن الجلسة تركز بشكل خاص على الطريقة الفلسطينية لتحضير الزعتر، والتي تشمل الزعتر المجفف والأوريجانو والسماق وبذور السمسم، ولكن بممارسات طهي تجريبية معاصرة. وسوف تتلقون هدية عبارة عن جرة زعتر تقديراً لوصفات تنتقل عبر الأجيال.
تلك الأشياء البرية
مهرجان الأفلام مع سينما عقيل
التاريخ: 16 و17 و18 فبراير
يشهد هذا الموسم عطلة نهاية أسبوع تحتفي بمجموعة من الأفلام الإقليمية المستقلة. ويشمل البرنامج الحافل عروض أفلام وجلسات نقاش وورش وأنشطة متنوعة، فضلا عن عروض أفلام عائلية. ويعرض المهرجان، الذي يستمر لثلاثة أيام، أفلاماً طويلة وقصيرة روائية ووثائقية وتجريبية.
كما تُعقد أيضًا حلقات نقاشية وجلسات أسئلة وأجوبة يقودها صانعو الأفلام والمبدعون، لمناقشة موضوعات مستوحاة من الأفلام المعروضة خلال أيام المهرجان فضلاً عن تقديم عروض أفلام للأطفال في المساحات الداخلية بحيث يمكن للأطفال خلالها الاستمتاع بوجبات خفيفة ومشروبات لذيذة ومقاعد مريحة.
جولة وبحث في الطبيعة
بحث وقطاف في منطقة الميناء مع شيرين سيف
التاريخ: 3 فبراير
انضموا إلى الفنانة الأدائية شيرين سيف في نزهة عامة تستكشف فيها النظم البيئية المتنوعة في ميناء زايد. تمثل هذه النزهة مساحة مفتوحة لمشاركة الأبحاث والوثائق والحوارات والتأملات بهدف إعادة اكتشاف منطقة ميناء زايد من جديد.
يعدّ هذا الحدث بمثابة دعوة مفتوحة لجميع المبدعين للمساعدة والمساهمة في عملية التوثيق.
الحافلة الثقافية
رحلات الحافلة الثقافية تعود من جديد بأسعار مخفضة على التذاكر والجولات بقيادة مرشدين، وبرفقة مجموعة من محبي الفن وعشاقه.
محطات الحافلة لهذا الموسم:
مهرجان القوز الفني
التاريخ : 28 يناير 2024
مهرجان سكة للفنون والتصميم
التاريخ: 2 مارس 2024
معرض آرت دبي
التاريخ: 3 مارس 2024
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
فعاليات خاصة
بلوك بارتي
التاريخ: 24 حتى 26 فبراير ومن 22 حتى 24 مارس
يُقام“بلوك بارتي” وهي فعالية جديدة من 421، للاحتفاء بالحي الذي يضم ميناء زايد. وهو مستوحى من تاريخ غني من الحفلات الحضرية التي ولدت ثقافات فرعية مميزة وعززت روابط المجتمع، ويدعو هذا الحدث الجميع – من الوسط الفني وخارجه – إلى التجمع والتفاعل وتكوين روابط دائمة فيما بينهم. وصممنا الاحتفال ليكون بقيادة الأفراد والثقافة أولاً، وهو يحتضن وجهات نظر وممارسات ناشئة للاستفادة مما يحرك حاضرنا ويعتني به، مع إفساح مجال للارتجال المبدع وتعزيز التفاعل الثقافي. ومع الإعلان عن تفاصيل أخرى، يقدم الحدث بائعي منتجات متنوعة، وتجار مستقلين، وأكشاك، وفقرات ترفيهية، وورش، وتكوينات فنية، وغير ذلك الكثير.
MENAFN11012024007116015312ID1107711227