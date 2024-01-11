مَجمع 421 للفنون يعلن عن تفاصيل الموسم الجديد للمعارض والبرامج العامة

دبي – أصداف نيوز:

يقدم برنامج شتاء 2024 في الفترة من 12 يناير حتى 20 مارس بعنوان :“تشابك” الذي يقدم معرض“تشابك ثقفي” ومعرض“هنا السجيني: عدّ الأصابع”، بالإضافة إلى ورش عمل جديدة وفعاليات خاصة

هناء السجيني. عد الأصابع، 2024. سيراميك. الصورة مقدمة من 421. تصوير إسماعيل نور/ Seeing Things

أعلن م href=""> جمع 421 للفنون ، وهو منصة مستقلة تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة، عن برنامجه لشتاء العام 2024، بعنوان“تشابك”. وينطلق البرنامج في 12 يناير على أن يختتم فعالياته في 20 مارس المقبل. ويضم هذا الموسم معرضين رئيسيين وأكثر من عشرين ورشة عمل، علاوة على فعاليات خاصة تستكشف العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة. وسوف يفتتح معرض“تشابك ثقفي” في 11 فبراير، وهو معرض جماعي يقدم أعمال المشاركين في برنامج الإقامة الفنية، ومعرض“هناء السجيني: عدّ الأصابع”، وهو معرض فردي للفنانة المشاركة في برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني.

وبالتزامن مع هذه المعارض، يقدم برنامج شتاء 2024 مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحادثات الفنية والفعاليات الخاصة التي تربط الزوار بالواقع الفني خارج العالم الافتراضي. وفي عالم يشجعنا على الانعزال، يتحدى البرنامج هذا الوضع من خلال تجسيد معاني الرعاية والتعاطف مع الآخرين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز حس الصداقة وتوطيد الروابط من خلال الحضور المؤثر وتوفير مساحة للقاءات الشخصية. مع مجموعة من ورش العمل، وجلسات الحوار، والعروض السينمائية، والفعاليات المجتمعية والمزيد، يمثل برنامج“تشابك” تجاوباً في وجه الإجهاد الرقمي المتواصل.

تفاصيل برنامج شتاء 2024:

المعارض

هناء السجيني: عدّ الأصابع

ضمن برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني

التاريخ: من 11 فبراير حتى 28 أبريل 2024

رواق 1

تقدم هناء السجيني في هذا المعرض الفردي الكبير مجسماً كبيراً نفذته حديثاً، وموضوعه عدم استقرار التجربة الإنسانية وهشاشتها. ويعرض المجسم أكثر من 200 قطعة خزفية خيالية. يعكس“عدّ الأصابع” وجهة نظر السجيني حول الصدمة النفسية.

هناء السجيني مشاركة في دورة 2024 من برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني، والذي ينظمه 421 بالشراكة مع معهد الفنون الناشئة.

تشابك ثقفي

ضمن برنامج الإقامة الفنية

التاريخ: من 11 فبراير إلى 28 أبريل 2024

رواق 2

يقدم هذا المعرض مشاريع المشاركين في برنامج الإقامة الفنية. وصل البرنامج، الذي استمر سنوياً من ربيع 2020 حتى خريف 2023، إلى نهايته مع التوسع في رسالتنا بوصفنا مساحة ومنصة رعاية للفنانين الناشئين. واحتفالاً بالأعمال والاستكشافات التي تمت على مدار السنوات الثلاث الماضية، يتضمن“تشابك ثقفي” مشاريع اثني عشر فنانًا مشاركًا وممارسًا مبدعًا تطورت ممارساتهم الفنية وامتدت إلى ما هو أبعد من معايير البرنامج. كما يعد المعرض نقطة انطلاق لفناني المستقبل الذين سوف يمثلون جزءًا من برنامج الإقامة الفنية الذي ينطلق في شتاء 2024 في استوديوهاتنا الفنية الجديدة بأبوظبي.

يشارك في هذا المعرض أعمال لكل من إنجي محسن، بتول دسوقي وزين محجوب، وراجفي بهاتيا، وروجيه مقبل، وسالم السويدي، وعائشة سينغ، وفاطمة بلقيس وأونور جوكمان، كيميا كوليكتف (شاهين فلاحي وقيس عيوش)، ومهشيد رفيعي، ومشروع باريا، ومنى عياش، ونهال فيصل، ويارا الأسمر.

برنامج شتاء 2024

من 12 يناير حتى 20 مارس 2024

ورشة عمل

مختبر الأداء

التاريخ: 28 يناير، 4 و 25 فبراير، 10 مارس

هذه دعوة مفتوحة لجميع الفنانين والمبدعين ومحبي استكشاف ممارسات الحركة. فمن خلال برنامج مستدام، يستكشف المشاركون تمارين الأداء مثل ارتجال التواصل، وآليات التنفس، والتمثيل، والألعاب، والأساليب. وتقدم كل جلسة تمارين جديدة مختلفة طوال مدة البرنامج. وهو تجمع من المجتمع ولأجل المجتمع.

ورشة عمل

صناعة المجلات المصورة مع سالم السويدي

التاريخ: 1 فبراير

اكتشفوا فن صناعة المجلات المصورة في هذه الورشة التي يقدمها الكاتب سالم السويدي. اذ يمكنكم إحضار المجلات والصور الفوتوغرافية واليوميات والملصقات القديمة وخوض هذه التجربة العملية بكل حواسكم، مسترشدين بالأماكن العامة في أبوظبي، واستكشاف المواد غير التقليدية، وتنظيم المحتوى، وتصميم صفحات ذات طابع خاص، مما يساعدكم على تصميم مجلة تنشرونها بأنفسكم. سنعمل معاً على تخيل ماضي هذه الأماكن، وتصوير حاضرها، وتصور مستقبلها، في سبيل إنتاج عمل إبداعي مصغّر يمكنكم الاحتفاظ به.

يشارك سالم السويدي في معرض“تشابك ثقفي”.

ورشة العمل.

ورشة العمل متاحة للجميع من عمر 18 عامًا فما فوق.

ورشة عمل

حلقة جماعية: كيمياء المثلجات مع أنانت ورحاب

التاريخ: 3ا فبراير

الحلقة الجماعية الأولى لهذا الموسم ستكون مع مؤسسي“مينا كريمري” رحاب وأنانت؛ يتعرف فيها المشاركون على تراث ومطبخ دولة الإمارات الغني أثناء صنع المثلجات المحلية الطبيعية. تتضمن المكونات مزيجاً فريداً من النكهات مثل البرتقال والهيل والرطب الطازجة.

ورشة عمل

حلقة جماعية: نكهات سودانية مع سارة وأمات

التاريخ: 18 فبراير

تقدم الشيف أمات وابنتها سارة في حلقات جماعية أشهر المقبلات السودانية المتمثلة بسلطة الدكوة والفول المدمس، إلى جانب مشروب الكركديه الشهير، ولكن بلمسة فريدة. يعد تقاسم الوجبات في السودان تقليداً متبعاً وثقافة رائجة ورمزاً للسلام والتناغم بين الناس.

ورشة عمل

حلقة جماعية: وجبات منزلية بالزعتر مع منال ودارة

التاريخ: 3 مارس

انضموا إلى الثنائي، الأم وابنتها، منال ودارة في جلسة صنع وجبات من الزعتر. وفي هذه الجلسة، ستحكي لكم الشيف منال تاريخ الزعتر، وهو من التوابل الأساسية في المطبخ الشامي.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن إرجاع الزعتر إلى منطقة معينة في بلاد الشام، إلا أن الجلسة تركز بشكل خاص على الطريقة الفلسطينية لتحضير الزعتر، والتي تشمل الزعتر المجفف والأوريجانو والسماق وبذور السمسم، ولكن بممارسات طهي تجريبية معاصرة. وسوف تتلقون هدية عبارة عن جرة زعتر تقديراً لوصفات تنتقل عبر الأجيال.

تلك الأشياء البرية

مهرجان الأفلام مع سينما عقيل

التاريخ: 16 و17 و18 فبراير

يشهد هذا الموسم عطلة نهاية أسبوع تحتفي بمجموعة من الأفلام الإقليمية المستقلة. ويشمل البرنامج الحافل عروض أفلام وجلسات نقاش وورش وأنشطة متنوعة، فضلا عن عروض أفلام عائلية. ويعرض المهرجان، الذي يستمر لثلاثة أيام، أفلاماً طويلة وقصيرة روائية ووثائقية وتجريبية.

كما تُعقد أيضًا حلقات نقاشية وجلسات أسئلة وأجوبة يقودها صانعو الأفلام والمبدعون، لمناقشة موضوعات مستوحاة من الأفلام المعروضة خلال أيام المهرجان فضلاً عن تقديم عروض أفلام للأطفال في المساحات الداخلية بحيث يمكن للأطفال خلالها الاستمتاع بوجبات خفيفة ومشروبات لذيذة ومقاعد مريحة.

جولة وبحث في الطبيعة

بحث وقطاف في منطقة الميناء مع شيرين سيف

التاريخ: 3 فبراير

انضموا إلى الفنانة الأدائية شيرين سيف في نزهة عامة تستكشف فيها النظم البيئية المتنوعة في ميناء زايد. تمثل هذه النزهة مساحة مفتوحة لمشاركة الأبحاث والوثائق والحوارات والتأملات بهدف إعادة اكتشاف منطقة ميناء زايد من جديد.

يعدّ هذا الحدث بمثابة دعوة مفتوحة لجميع المبدعين للمساعدة والمساهمة في عملية التوثيق.

الحافلة الثقافية

رحلات الحافلة الثقافية تعود من جديد بأسعار مخفضة على التذاكر والجولات بقيادة مرشدين، وبرفقة مجموعة من محبي الفن وعشاقه.

محطات الحافلة لهذا الموسم:

مهرجان القوز الفني

التاريخ : 28 يناير 2024

مهرجان سكة للفنون والتصميم

التاريخ: 2 مارس 2024

معرض آرت دبي

التاريخ: 3 مارس 2024

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

فعاليات خاصة

بلوك بارتي

التاريخ: 24 حتى 26 فبراير ومن 22 حتى 24 مارس

يُقام“بلوك بارتي” وهي فعالية جديدة من 421، للاحتفاء بالحي الذي يضم ميناء زايد. وهو مستوحى من تاريخ غني من الحفلات الحضرية التي ولدت ثقافات فرعية مميزة وعززت روابط المجتمع، ويدعو هذا الحدث الجميع – من الوسط الفني وخارجه – إلى التجمع والتفاعل وتكوين روابط دائمة فيما بينهم. وصممنا الاحتفال ليكون بقيادة الأفراد والثقافة أولاً، وهو يحتضن وجهات نظر وممارسات ناشئة للاستفادة مما يحرك حاضرنا ويعتني به، مع إفساح مجال للارتجال المبدع وتعزيز التفاعل الثقافي. ومع الإعلان عن تفاصيل أخرى، يقدم الحدث بائعي منتجات متنوعة، وتجار مستقلين، وأكشاك، وفقرات ترفيهية، وورش، وتكوينات فنية، وغير ذلك الكثير.