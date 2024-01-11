ستة أسباب تجعل سويسرا واحدة من أكثر الدول عولمة

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قدّم مركز الأبحاث الاقتصادية (KOF) التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ (ETH) في بداية ديسمبر الماضي نسخة 2023 لـ "مؤشر العولمةرابط خارجي "، الذي يتعلق بعام 2021.

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وحازت سويسرا أيضاً في هذا العام، على أعلى مرتبة بين البلدان الأكثر عولمة بمعدل إجمالي 91/100 (100 تعادل عولمة "كاملة")، تلتها بلجيكا وهولندا، اللّتان حصلت كل منهما على معدل 90/100. وعلى مدار العقد الماضي، كانت هذه الدول الثلاث تتصدر منصة التتويج دائماً.

لكن، كيف يمكن لدولة لا تطل على البحر، ولا يتعدى عدد سكان أكبر مدينة فيها الـ 500 ألف نسمة أن تكون الأكثر عولمة؟

هل يمكن فعلاً قياس العولمة؟

توجد تعريفات مختلفة للعولمة، وبالتالي طرق مختلفة لقياسها. والمؤشر الذي أنشأه مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الفدرالي بزيورخ (KOF) هو أحد أكثر المؤشرات التي يتم الاستشهاد بها، لأنه يسمح بإجراء مقارنات دولية وبمراقبة التطورات منذ عام 1970.

كما أنه يجمع حوالي أربعين متغيّرا، لا تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي للعولمة فحسب، بل البعد الاجتماعي والسياسي أيضاً. والأبعاد الثلاثة لها نفس الاعتبار والأهمية في النتيجة النهائية.

وكأي مؤشر آخر، لهذا المقياس حدوده أيضاً. وبالتالي، يعتمد اختيار المتغيرات بشكل كبير على المعطيات المتوفرة. وقد وُجهت انتقادات لمركز الأبحاث الاقتصادية في بعض الأحيان بسبب فكرة إنشاء تصنيف للعولمة، حيث يرى البعض في ذلك حكماً على القيم أو ترويجاً لأسلوب الحياة الغربي.

المنهجية المُفصّلة واختيارات المؤلفين.ات والقائمة الكاملة للمؤشرات متاحة للاطلاع عليها على موقع (KOFرابط خارجي ).

End of insertion1- سويسرا معولمة في جميع المجالات

ليست سويسرا الأولى، ولكنها تحصل على معدل مرتفع في جميع الأبعاد التي يأخذها المؤشر بعين الاعتبار: 86,5/100 (المركز الثامن) فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، 90/100 (المركز الثاني) في البعد الاجتماعي، 96/100 (المركز الثامن) بالنسبة للبعد السياسي. في حين أن لدى البلدان الأخرى مواصفات أكثر تباعداً، حيث تُصنّف بمرتبة عالية جداً في مجال ما ولكن بمرتبة منخفضة في المجالات الأخرى. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، هي أقل عولمة على الصعيد الاقتصادي (66/100)، ولكنها شديدة العولمة سياسياً (92/100).

2- سويسرا تمارس التجارة بشكل كبير مع الخارج

يُشير مركز الأبحاث الاقتصادية إلى أنَّ أحد العوامل الرئيسية لتصنيف كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا العالي في العولمة الاقتصادية يعود إلى تجارتها الخارجية. ووفقاً للبنك الدوليرابط خارجي ، كانت صادرات السلع والخدمات، على سبيل المثال في عام 2021، تمثل أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي (PIB) السويسري، وهي نسبة عالية مقارنة بالدول الأخرى ـ حيث كان المعدل الوسطي 50% في الاتحاد الأوروبي، وأقل من 30% على المستوى العالمي.

ويعتمد اقتصاد التصدير السويسري بشكل أساسي على منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة كالأدوية والمنتجات الكيميائية والساعات والآلات.

محتويات خارجية

تبلغ نسبة الواردات 60% من إجمالي الناتج المحلي السويسري، وهي تتجاوز أيضاً المعدل الوسطي للدول المجاورة (31% في فرنسا، 42% في ألمانيا، 47% وسطياً في الاتحاد الأوروبي)، بينما لا يتجاوز المعدل الوسطي العالمي (28%).

وعلى الرغم من أنها تمارس نوعاً من الحماية الانتقائية، وبشكل خاص على المنتجات الزراعية، تُعتبر سويسرا من الاقتصادات الأكثر انفتاحاًرابط خارجي ، والتي تكاد لا تفرض أية ضرائب تذكر على التجارة الخارجيةرابط خارجي .

وتعود كثافة التبادلات التجارية في سويسرا إلى حد كبير إلى موقعها الجغرافي، كدولة محورية في قلب أوروبا. فجميع البلدان العشرة المتقدمة هي دول أوروبية، ومعظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها مرتبطة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. كما نجد أيضاً الدول الاسكندنافية وألمانيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا.

3- سويسرا تجذب أموال العالم بأسره

ومن الركائز الرئيسية الأخرى لتصنيف سويسرا العالي في العولمة، الجاذبية الدولية لمكانتها المالية واستقرار عملتها، التي تبرّر إنفاق الكثير من الأموال الأجنبية أو وضعها في مصارف سويسرا، بحسب مركز الأبحاث الاقتصادية.

يقول تيم رينيك: "تلعب سويسرا دورًا مهمًا في القطاع المالي العالمي. إنها واحدة من منصات تداول السلع الأساسية الرئيسية، حيث تتدفق الكثير من الأموال عبره. ولدى سويسرا 150 اتفاقية استثمار دوليةرابط خارجي ، بما يجعلها واحدة من أكثر البلدان إبراما للاتفاقيات في العالم.

كما أن هذه البلاد تُعدّ أرضًا خصبة للنظام البيئي للشركات متعددة الجنسيات، الموجودة بكثرة على الأراضي السويسرية.

محتويات خارجية 4- الأشخاص في سويسرا يتحرّكون بكثرة

بالإضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية، تحتل سويسرا مرتبة عالية في معظم المؤشرات المأخوذة بعين الاعتبار من قبل مركز الأبحاث الاقتصادية لقياس درجة عولمة الأشخاص.

فسويسرا، على سبيل المثال، هي الدولة المتقدمة التي تعود أصول العدد الأكبر من سكانها إلى دول أخرىرابط خارجي ، بعد لكسمبورغ. وربع السكان والساكنات المقيمين.ات في سويسرا هم.ن من الأجانب، وحوالي 30% منهم.ن وُلدوا في الخارج.

ومع أنها تُصنّف بعيدة خلف فرنسا، التي تعد الوجهة السياحية الأولى في العالم، إلا أنَّ سويسرا تجذب السياحرابط خارجي (حوالي 12 مليون زائر في عام 2019). كما أنها أيضاً واحدة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) التي لديها أعلى معدل من الطلاب والطالبات المتنقلين.ات دولياًرابط خارجي (ما يقارب 20%).

5- سويسرا في قلب الحوكمة العالمية

لكنّ المعدّل الأعلى الذي حصلت عليه سويسرا كان على مستوى العولمة السياسية. حيث تمثّل أكثر من 130 سفارة وقنصليةرابط خارجي الكنفدرالية في العالم، ما يجعل ترتيبها الدولة السابعة عشرة عالميًّا من حيث العدد المطلق للتمثيلات الدبلوماسية في الخارج (الصين تتصدر الترتيب بـ 265 تمثيلا دبلوماسيا).

وسويسرا نفسُها عضوٌ في سلسلة من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة (ONU) والمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وتستضيف حوالي أربعينرابط خارجي منظمة منها، لاسيّما في جنيف التي تعتبر أيضاً مركزاً من المراكز الرئيسية للتعاون الدولي.

6- سويسرا بلد صغير

ولا تعدّ سويسرا استثناءً ايضا، حيث أن معظم الاقتصادات الأكثر عولمة توجد في بلدان صغيرة المساحة، وتكون بذلك أكثر اعتماداً على الآخرين.

بالنسبة للدول ذات السوق المحلية المحدودة، والتي غالباً ما تكون مواردها الطبيعية ضئيلة، يكون الاقتصاد المفتوح والروابط مع الآخرين شبه ضرورة لتأمين المنافسة على الصعيد العالمي. كما أنَّ الحجم الصغير للبلد يؤثر أيضاً على حركة الأشخاص.

هل سويسرا تتراجع في العولمة؟

منذ عام 1970، كان التوجه العام نحو زيادة العولمة. ويوضح مركز الأبحاث الاقتصادية أنه تاريخياً، كانت الارتفاعات والانخفاضات الحادّة ناجمة عن أحداث دولية مهمة.

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وكان المحرّك الرئيسي للعولمة هو انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، ولكن الأزمة المالية في عامي 2007 و2008، أدّت إلى تعطيل هذا المسار، دافعةً بذلك الكثير من الدول إلى اتخاذ تدابير أكثر تركيزاً على اقتصاداتها الوطنية.

فضلا عن ذلك، أدت جائحة كوفيد إلى تراجع حاد في الانفتاح على العالم الخارجي، رغم أن سويسرا استطاعت أن تنجُو منه نسبياً بفضل صادراتها للمنتجات الصيدلانية والدور الذي لعبته الصناعة السويسرية في إنتاج اللقاحات؛ ثم تبع ذلك انتعاش للاستهلاك في عام 2021. أمّا آثار الحرب في أوكرانيا، فلم يتم رصدها من قبل المؤشر بعد.

وعقب سنوات من التوجه التصاعدي العام، يبدو أن هناك تراجعًا في العولمة؟ هذه المسألة قيد النقاش، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن العولمة على ما يُرامرابط خارجي ، في حين ترى أخرى أنَّ العالم دخل في عصر تراجع العولمةرابط خارجي أو في عصر العولمة التي تغيّر منحاها، مع صعود الدول النامية بقوة.

ووفقاً للباحث تيم راينيك، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من صعوبات ما بعد الوباء (على غرار مشاكل سلسلة التوريد، والاختناقات، والتضخم الكبير...). ويرفض مركز الأبحاث الاقتصادية التنبؤ بكيفية تأثير ذلك على تحديد مواقع الدول بالنسبة للعولمة في المستقبل.

ويوضحّ الباحث أنَّه بمقدور الدول اختيار الانخراط في مسارين مختلفين لكي تكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، فإما أن تنتج المزيد لنفسها، وقد يكون هذا خيار الدول الكبرى (مستشهدًا هنا بمثال "أمريكا أولاً" التي يدعو إليها دونالد ترامب في الولايات المتحدة)، أو، أن تُكثّف، على العكس، شبكاتها الدولية من أجل حمايتها بشكل أكبر.

وستخصّص سويس إنفو (SWI swissinfo) قريبًا سلسلةً حول موضوع الابتعاد عن العولمة.

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

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