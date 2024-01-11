أوكسفام: اسرائيل ترتكب فظائع صادمة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، إن الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شهيدا يوميا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير عدد الضحايا اليومي لأي صراع كبير آخر في السنوات الأخيرة، مع اقتراب الأعمال العدائية من يومها المئة.
وأضافت المنظمة الدولية ومقرها بريطانيا في بيان اليوم الخميس، إن "حياة الناس في غزة معرضة للخطر ليس فقط من القصف الإسرائيلي ولكن أيضا من الجوع والأمراض والبرد، مشيرة الى أن 10 بالمئة فقط من كمية الغذاء المطلوبة تدخل إلى غزة" وسط انعدام المستلزمات الأساسية من الأغطية والماء الساخن والوقود.
وقالت سالي أبي خليل، مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن "حجم الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة صادم حقا. لقد عانى شعب غزة لمدة 100 يوم من جحيم لا يطاق. لا يوجد مكان آمن والسكان بأكملهم معرضون لخطر المجاعة".
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