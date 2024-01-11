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مستجدات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

1/11/2024 3:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء يوم الجمعة باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد خاصة في أجزاء من شمال المملكة، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

اما في ساعات الليل فتضعف فرصة الهطول في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشمالية تبقى فرصة لهطول الأمطار بين الحين و الأخر.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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