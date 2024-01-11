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منخفض جوي جديد في طريقه الى الاردن

1/11/2024 3:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الحالة الجوية في المملكة ستتجدد يوم الأحد القادم بحيث تعود الأجواء باردة.


وأكدت أن الهطولات المطرية ستستمر ليوم الاثنين مشيرة أن الأحوال الجوية الباردة ستنحسر مع مساء يوم الاثنين القادم.

ووفق الدائرة تكون الأجواء يوم الاحد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة.


وتحذر الادارة يوم الاحد القادم من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض ،خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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