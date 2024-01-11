الاصيل كوزمتكس تحصل على شهادة Vegan العالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الأصيل كوزمتكس الرائدة في مجال التجميل والتي حازت على انتشار واسع على مستوى الشرق الأوسط عن حصولها على شهادة Vegan العالمية, التي تعزز التزامها الراسخ بتقديم منتجات طبيعية تجمع افضل العناصر في تركيباتها الفريدة الخالية من المكونات الحيوانية والصديقة للبيئة.

من الجدير بالذكر أن الأصيل كوزمتكس قامت بإطلاق مجموعتها الجديدة والمبتكرة في العناية بالشعر تحت مسمى Kit Arginine-L والتي تم ابتكارها وتطويرها بعناية فائقة على أيدي خبراء بعد القيام بسلسلة من الأبحاث والاختبارات المكثفة التي تضم الشامبو المتوفر بثالثة انواع وبلسم الشعر والليف إن, التي تقوي الشعر وتعيد بناء أليافه وتقلل من تساقطه .

تم اطلاقها في حدث ضخم في العبدلي مول بحضور عدد كبير من الضيوف و الشخصيات الرائدة في عالم الجمال, والذي نجم عنه ازدحام شديد للزبائن حتى يتمكنوا من الحصول على المنتجات الجديدة.



تلتزم الأصيل بتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في صناعة منتجاتها, التي تتميز بأنها منتجات محلية الصنع بمعايير عالمية, ويعد حصولها على شهادة Vegan من اهم الخطوات الأساسية نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة واحترام حقوق الحيوانات .

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