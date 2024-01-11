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انقطاع الكهرباء في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان

1/11/2024 3:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام عبرية ان التيار الكهربائي انقطع عن مستوطنة كريات شمونة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سقوط صواريخ من لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 20 صاروخا أُطلقوا من لبنان باتجاه بلدة كريات شمونة.

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