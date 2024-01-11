انقطاع الكهرباء في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان

انقطاع الكهرباء في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان
التاريخ
1/11/2024 3:13:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام عبرية ان التيار الكهربائي انقطع عن مستوطنة كريات شمونة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سقوط صواريخ من لبنان.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 20 صاروخا أُطلقوا من لبنان باتجاه بلدة كريات شمونة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11012024000208011052ID1107711157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.