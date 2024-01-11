نتنياهو : صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقاضاة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال نتنياهو إنه "في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تتهم هي بإبادة شعب"، وأضاف "رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب"، وفق تعبيره.

كما هاجم جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، وقال "صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء".

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