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8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بخان يونس

1/11/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بسقوط 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في حي المنارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأوضحت أن 23 شهيدا سقطوا في خان يونس منذ فجر اليوم الخميس، في غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي.

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