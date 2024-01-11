8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بخان يونس

8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بخان يونس
التاريخ
1/11/2024 3:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بسقوط 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في حي المنارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت أن 23 شهيدا سقطوا في خان يونس منذ فجر اليوم الخميس، في غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي.
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