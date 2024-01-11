أردني برفقة وزير عدل جنوب أفريقيا في لاهاي .. من هو ؟

أردني برفقة وزير عدل جنوب أفريقيا في لاهاي .. من هو ؟
التاريخ
1/11/2024 3:13:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي عبر صفحته على الفيسبوك، الخميس ، صورة له برفقة وزير عدل جنوب أفريقيا ، التقطت في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد انتهاء جلسة الاستماع لدعوى جنوب أفريقيا ضد " اسرائيل".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11012024000208011052ID1107711152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.