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المقاومة تكشف عن عمليات بطولية ضد جيش الاحتلال

1/11/2024 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، عن عدد من العمليات في مواجهة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي،في خان يونس، بقطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيانات منفصلة: "تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
وأضافت: "استهدفنا جرافة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وتابعت: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل؛ بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
كما استهدفت الكتائب 3 آليات بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، كما قامت بتدمر آلية بعبوتين مضادتين للدروع، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ واشتعال النيران فيها.
وقالت في بيان آخر: "كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس".

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