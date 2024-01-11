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قطر تنفي بشدة : لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح

1/11/2024 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطري تأكيده، أن تقارير الإعلام الإسرائيلي عن اقتراح قطر طرد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة مقابل وقف إطلاق النار خاطئة.
وأكد المسؤول القطري أنه لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت، أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب.

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