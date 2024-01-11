قطر تنفي بشدة : لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطري تأكيده، أن تقارير الإعلام الإسرائيلي عن اقتراح قطر طرد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة مقابل وقف إطلاق النار خاطئة.
وأكد المسؤول القطري أنه لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت، أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب.
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