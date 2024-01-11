الخارجية الأميركية: إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الخارجية الأميركية أنه من الضروري تمكين المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم عندما يختارون ذلك، مشيرة إلى أنها أوضحت للإسرائيليين ضرورة اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الصراع الدائر على المدنيين.
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