Friday, 12 January 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الأميركية: إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية

1/11/2024 3:13:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الخارجية الأميركية أنه من الضروري تمكين المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم عندما يختارون ذلك، مشيرة إلى أنها أوضحت للإسرائيليين ضرورة اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الصراع الدائر على المدنيين.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11012024000208011052ID1107711149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث