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بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

1/11/2024 3:13:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /76 اليوم الخميس، إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي تجاه الأهل والأشقاء في قطاع غزة.


وتأتي مشاركة مرتبات المستشفى الميداني في غزة ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.


وكانت قد غادرت أرض الوطن أمس الأول مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/77، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.


يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أرسلت أول مستشفى ميدانياً إلى قطاع غزة في عام 2009 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في القطاع.

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