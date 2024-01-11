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(بوذا الصغير) متهم باغتصاب وضرب أتباعه

1/11/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت الشرطة النيبالية أنها أوقفت مرشداً روحياً يبلغ من العمر 33 عاماً، يعتقد أتباعه أنه تجسيد لبوذا، وكان مطلوباً بتهم الاغتصاب والاختطاف.

اكتسب رام بهادور بومجان، المعروف باسم "بوذا الصغير"، شهرة في سن المراهقة حين كان قادراً، بحسب أتباعه، على التأمل لأشهر من دون أن يتحرك، ومن دون ماء أو طعام أو نوم.

وهو متهم منذ فترة طويلة بالاعتداء الجسدي والجنسي على أتباع له.

وقال الناطق باسم الشرطة كوبر كديات لوكالة "فرانس برس" إن الرجل الثلاثيني "أوقف بعد أن بقي مختبئاً لسنوات".

وألقي القبض على المرشد الروحي في كاتماندو بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه بتهمة اغتصاب قاصر في موقع للخلوات الدينية في منطقة سارلاهي في جنوب العاصمة.

وبحسب الشرطة، فقد عُثر على مبلغ نقدي قدره 30 مليون روبية نيبالية (حوالي 220 ألف دولار) أثناء توقيف رام بهادور بومجان، بالإضافة إلى عملات أجنبية.

وتعود الاتهامات الموجهة إليه إلى نحو عشر سنوات.

وقُدمت ضده عشرات الشكاوى بالعنف عام 2010. وقال إنه كان يضرب الضحايا لأنهم كانوا يزعجونه في تأملاته.

واتهمته راهبة تبلغ من العمر 18 عاماً عام 2018 باغتصابها في أحد الأديرة.

وفي العام التالي، فتحت الشرطة تحقيقاً آخر بعد أن أبلغت عائلات عن اختفاء أربعة من أتباعه.

وقال مسؤول الشرطة الجنائية دينيش أشاريا الأربعاء إن التحقيق في هذه الاتهامات لم يسفر عن شيء حتى الآن.

وقبل الفرار، تمكن رام بهادور بومجان من جمع ما يصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لحضور ما يسمى بـ"تأملاته العجائبية" في الأدغال.

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