(العقوبات البديلة) تطلع وفدا مغربيا على تجربتها في الاعتماد الدولي خلال مؤتمر الجمعية الإصلاحية الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) انطلاقا من حصول الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلةعلىشهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) قدمتإدارة العقوبات البديلة ومركز إصلاح وتأهيل النزلاء ، عرضاً للوفد المغربي خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية بولاية ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن العرض ، شرحاً تفصيلياً عن خطوات العمل التي تم اتباعها للحصول على شهادة الاعتماد ومدى تأثيرها على بيئة العمل، وأهم المعايير التي وضعتها الإدارة لتنفيذ هذا البرنامج العالمي، كما تم التطرق إلى برامج التدريب المختلفة التي ساعدت على التطوير المستمر في سبيل تحقيق التميز.

ولاقى العرض اهتماماً كبيراً من قبل الوفد المغربي،

والذي أشاد بما تحقق من إنجاز وبما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب

وتعزيز التعاون الدولي في مجال الإصلاح والتأهيل.