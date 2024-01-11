(العقوبات البديلة) تطلع وفدا مغربيا على تجربتها في الاعتماد الدولي خلال مؤتمر الجمعية الإصلاحية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا من حصول الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة
على
شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) قدمت
إدارة العقوبات البديلة ومركز إصلاح وتأهيل النزلاء ، عرضاً للوفد المغربي خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية بولاية ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمن العرض ، شرحاً تفصيلياً عن خطوات العمل التي تم اتباعها للحصول على شهادة الاعتماد ومدى تأثيرها على بيئة العمل، وأهم المعايير التي وضعتها الإدارة لتنفيذ هذا البرنامج العالمي، كما تم التطرق إلى برامج التدريب المختلفة التي ساعدت على التطوير المستمر في سبيل تحقيق التميز.
ولاقى العرض اهتماماً كبيراً من قبل الوفد المغربي،
والذي أشاد بما تحقق من إنجاز وبما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب
وتعزيز التعاون الدولي في مجال الإصلاح والتأهيل.
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