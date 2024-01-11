«قلب حيوي نابض» للأغراض العلمية

طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهاز محاكاة لصمام القلب لدراسة القلس التاجي، وهو اضطراب يتضمن التدفق العكسي للدم من الحجرة اليسرى للقلب، وفق دورية «إنتريستينغ إنجنيرينغ».

وتتضمن هذه الأداة المبتكرة قلباً حيوياً يشتمل على قلب بيولوجي ومضخة روبوتية من السيليكون.

ومن اللافت للنظر أن هذا القلب الاصطناعي يكرر إيقاعات القلب الحقيقي. وقد يحاكي الإطلاق أيضاً بدقة البنية والوظيفة والحركات المرتبطة بالقلوب السليمة والمريضة.

وقد يسمح هذا النهج الجديد للجراحين والباحثين بمراقبة الإجراءات المختلفة عن كثب أثناء جمع البيانات في الوقت الفعلي.

وقالت إلين روش، كبيرة المؤلفين ومهندسة الطب الحيوي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لجهاز المحاكاة فائدة كبيرة كأداة بحث لأولئك الذين يدرسون حالات وتدخلات صمامات القلب المختلفة».

وأضافت روش في البيان الصحفي: «يمكن أن يكون بمثابة منصة تدريب جراحي للأطباء وطلاب الطب والمتدربين، ويسمح لمهندسي الأجهزة بدراسة تصميماتهم الجديدة، وحتى مساعدة المرضى على فهم مرضهم وعلاجاتهم المحتملة بشكل أفضل».

يتمتع جهاز محاكاة صمام القلب الذي تم تطويره مؤخراً بإمكانيات كبيرة في جوانب مختلفة.



