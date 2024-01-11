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اختبار يكشف 18 نوعاً من السرطان

1/11/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طور العلماء اختباراً جديداً للحمض النووي يمكنه اكتشاف 18 نوعاً مختلفاً من السرطان في مرحلة مبكرة من المرض، في دراسة تشمل جميع الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان، وفق «إندبندنت».

ويقول العلماء، إن النتائج الجديدة يمكن أن تبدأ جيلاً جديداً من اختبارات الفحص للكشف المبكر عن السرطان.

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ Oncology إلى أن الاختبار يمكن أن يساعد بشكل خاص في اكتشاف العديد من الاختلافات الخاصة بالجنس في السرطان، بما في ذلك اختلافات المرض بين الرجال والنساء من حيث العمر عند حدوثه، وأنواع السرطان، والتغيرات الجينية.

ويتسبب السرطان حالياً في وفاة واحدة من بين كل ست وفيات حول العالم، و60 % من هذه الوفيات ناجمة عن أنواع السرطان التي لا يوجد فيها اختبار فحص.


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