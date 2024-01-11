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إخراج طقم أسنان من معدة مريض

1/11/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح أطباء أخيراً، من استخراج طقم أسنان اصطناعية من معدة مريض، ابتلعه قبل ست سنوات.


وأكد دميتري بيجلوف وزير الصحة في كوزباس، أن أحد سكان مقاطعة كيميروفو، حسب «روسيا اليوم» ابتلع قبل ست سنوات طقم أسنان اصطناعية، وظل في معدته طوال هذه الفترة حتى تمكن الأطباء أخيراً من إخراجه.

وأضاف: «ذهب أحد سكان كيميروفو إلى المستشفى وهو يعاني ألماً حاداً في البطن، وفي صورة الأشعة السينية، وجد الأطباء طقم أسنان في معدته».
وتبين أن الرجل ابتلع قبل عدة سنوات، طقم أسنان اصطناعية ولأنه لم يشعر بأي ألم، لم يقم بزيارة الطبيب.

وبقي الجسم الغريب في معدته دون أن يسبب أي إزعاج لفترة طويلة.

لكن بعد زيارته للمستشفى، قام فريق جراحين بإزالة الطقم باستخدام طريقة طفيفة التوغل. وبعد ذلك تم إخراج المريض وهو موجود حالياً في المنزل.

وأوضح وزير الصحة الإقليمي، أن طقم الأسنان بقي ست سنوات في بطن المريض.

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