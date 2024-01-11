«421 للفنون» يعلن عن تفاصيل موسمه الجديد

أعلن مَجمع 421 للفنون، وهو منصة مستقلة تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة، عن برنامجه لشتاء العام 2024، بعنوان «تشابك». وينطلق البرنامج في 12 يناير على أن يختتم فعالياته في 20 مارس المقبل.

ويضم هذا الموسم معرضين رئيسيين وأكثر من عشرين ورشة عمل، علاوة على فعاليات خاصة تستكشف العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة. وسوف يفتتح معرض «تشابك ثقفي» في 11 فبراير، وهو معرض جماعي يقدم أعمال المشاركين في برنامج الإقامة الفنية، ومعرض «هناء السجيني: عدّ الأصابع»، وهو معرض فردي للفنانة المشاركة في برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني.



وبالتزامن مع هذه المعارض، يقدم برنامج شتاء 2024 مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحادثات الفنية والفعاليات الخاصة التي تربط الزوار بالواقع الفني خارج العالم الافتراضي. وفي عالم يشجعنا على الانعزال، يتحدى البرنامج هذا الوضع من خلال تجسيد معاني الرعاية والتعاطف مع الآخرين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز حس الصداقة وتوطيد الروابط من خلال الحضور المؤثر وتوفير مساحة للقاءات الشخصية. مع مجموعة من ورش العمل، وجلسات الحوار، والعروض السينمائية، والفعاليات المجتمعية والمزيد، يمثل برنامج «تشابك» تجاوباً في وجه الإجهاد الرقمي المتواصل.



يقول فيصل الحسن، مدير مَجمع 421 للفنون: «ندعو ضيوفنا في هذا الموسم إلى المشاركة بسخاء وتعاطف مع بعضهم البعض من خلال برنامجنا العام، الذي يتجاوب مع معرضي المجمع. حيث يستكشف كلا المعرضين التواصل الإنساني والتعاطف من منظورين مختلفين للغاية.

فيقدم معرض هناء السجيني الفردي «عدّ الأصابع» مجموعة جديدة من الأعمال المتجذرة حول هشاشة التجربة الإنسانية؛ فالأعمال بمثابة تمرين على الضعف تستكشف الآليات البشرية الفطرية والخارقة للطبيعة التي تجعلنا صامدين في أوقات الشدائد. ومن ناحية أخرى، فإن معرض «تشابك ثقفي» هو استكشاف لقوة المجتمع، ويُطرح سؤال: ماذا يحدث عندما نتعاون ونتآزر للاستكشاف والتجريب؟ ويأتي هذا المعرض نتيجة لبرنامجنا السنوي للإقامة الفنية.

وفي العام الجديد، يصل البرنامج إلى تتويجه الطبيعي بالانتقال من تجربة رقمية إلى تجربة فعلية على أرض الواقع في مساحات استوديو الفنانين الجديد. وكانت رؤيتنا أن نحتفل بإنجازات البرنامج وبهؤلاء الفنانين الذين اجتمعوا عاماً بعد عام للتعلم والتجريب ودعم بعضهم البعض».



