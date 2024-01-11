«الشارقة للفنون» تعلن برنامج معارضها لربيع 2024

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها وفعالياتها التي ستقام خلال ربيع 2024، وتتضمن معارض فردية وجماعية لفنانين مؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتتعاون فيها مع مؤسسات فنية عالمية.

وتشمل معارض المؤسسة التي تقام في الفترة بين فبراير ومايو 2024، كلاً من: «لالا روخ: إيقاع الجهات»، «مدرسة الدار البيضاء للفنون: منصات وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962-1987»، «هينوك ملكامزر: رموز وصور الطلسم»، و«وقت الرسم: ثنائيات». بالإضافة إلى النسخة السادسة عشرة من لقاء مارس السنوي.

يضيء معرض «إيقاع الجهات»، الذي يقام في الفترة بين 24 فبراير و16 يونيو 2024 في ساحة المريجة، على ممارسة الفنانة والناشطة والمعلّمة الراحلة لالا روخ على امتداد ثلاثة عقود، ويتضمن أكثر من خمسين عملاً، بما يضعنا أمام أكبر معرض استقصائي لأعمالها حتى تاريخه. أنجزت لالا روخ أعمالها على خلفية الاضطرابات السياسية والحركات النسوية في باكستان، حيث التقطت تنويعات إيقاعات الحياة ومناظرها الطبيعية متبعة أسلوباً عماده التقليلية ومفرداتها المتمثلة بالخطوط والرموز والمساحات السوداء.



يضم هذا المعرض الذي تُقَيِّمُهُ حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وناتاشا جينوالا المديرة الفنية لمهرجان «كولومبوسكوب» للفنون المعاصرة، مجموعة من الرسومات والمواد المطبوعة، والفوتوغراف والفيديو، بما في ذلك أعمالها الأولى التي نادراً ما عُرضت، وصولاً إلى عملها الأخير «روباك» (2016) المكوّن من 88 رسماً ورسوم تحريك (أنيمايشن). وتوفر المواد الأرشيفية المنتقاة، بما في ذلك تلك الخاصة بمنتدى العمل النسائي الذي شاركت لالا روخ في تأسيسه، إلى جانب المقابلات، مقاربة عميقة لممارسة الفنانة وأثرها الدامغ.



بعد عرضه في تيت سانت آيفز بالمملكة المتحدة يقام معرض «مدرسة الدار البيضاء للفنون: منصات وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962-1987» في الشارقة من 24 فبراير وحتى 16 يونيو 2024 في استوديوهات الحمرية والديوان الأميري القديم.

يعد المعرض جزءاً من مبادرة بحثية دولية مهمة حول مدرسة الدار البيضاء للفنون، التي بدأها كل من معهد كي دبليو للفن المعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون في عام 2020، بالشراكة مع معهد غوته في المغرب و«ثينك آرت» و«زمان للنشر والتقييم».

فيما يعد معرض «رموز وصور الطلسم» الذي يقام في الفترة بين 24 فبراير و16 يونيو 2024 في متحف الشارقة للفنون، أكبر معرض فردي لأعمال الفنان هينوك ملكامزر حتى الآن، ويضم أكثر من 100 لوحة، بعضها يُعرض للمرة الأولى، ما يتيح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على هذا النوع الفني الإثيوبي الفريد.



يعقب المعارض الثلاثة، انعقاد الدورة السادسة عشرة من لقاء مارس السنوي، في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024، حيث تستقطب طيفاً واسعاً من المجموعات الفنية التي تتداخل ممارساتها العملية مع أشكال متنوعة من إنتاج الفن وبناء المجتمع.

أما معرض «وقت الرسم: ثنائيات» فيقام في الفترة بين 4 مايو و4 أغسطس 2024 في المباني الفنية بساحة المريجة.