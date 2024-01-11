«وداعاً جوليا» يحقق نجاحات نوعية في المهرجانات ودور العرض

حقق فيلم «وداعاً جوليا» للمخرج السوداني محمد كردفاني، العديد من الإنجازات في شتى أنحاء العالم، واستطاع التأثير في جمهور واسع ومتنوع، ليسجل ويكسر الكثير من الأرقام القياسية في دور العرض المصرية والخليجية، والفوز بأكثر من 20 جائزة دولية من مختلف مهرجانات السينما الدولية.



أقبل الجمهور بشكل ملحوظ على مشاهدة الفيلم في دور العرض، حيث يستمر عرضه في مصر للأسبوع الثاني عشر، محققاً أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري. وحقق في الخليج أكثر من نصف مليون دولار خلال خمسة أسابيع من العرض، وهو أول فيلم غير سعودي أو مصري يحقق هذا الإنجاز. بالإضافة إلى عروضه المستمرة في كل من الإمارات والسعودية، قطر وعُمان، وقريباً في باقي الدول العربية، محققاً نجاحاً لا مثيل له في تاريخ السينما السودانية.



وعلى الجانب الأوروبي، يُكمل الفيلم مسيرة عروضه قريباً في كل من السويد، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، أستراليا، ألمانيا، النمسا، وسويسرا، وهذا بعد عرضه الناجح في دور العرض الفرنسية. وفي شرق آسيا، سيُعرض في تايوان خلال صيف 2024.

بدأت مسيرة الفيلم بالعرض العالمي الأول له في مايو الماضي بمهرجان كان السينمائي، ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية، ثم انطلق بعدها في مسيرة طويلة، حصد خلالها 22 جائزة دولية، منها 7 جوائز جمهور، آخرها كانت جائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور)، من مهرجان الجونة السينمائي بمصر. هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم أفريقي في حفل توزيع جوائز سبتيموس الدولية، وجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزة فارايتي لموهبة العام في الشرق الأوسط لمحمد كردفاني، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفريكاميرا للفيلم الأفريقي.



تدور أحداث «وداعاً جوليا» في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها، ومساعدتها، سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة، سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز، ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد، وتصميم أزياء محمد المر.