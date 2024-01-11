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«الأسطورة الحية».. حفل فني لميخائيل بليتنيف في دبي

1/11/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف مسرح زعبيل 13 يناير الجاري حفلاً موسيقياً يضم ميخائيل بليتنيف، المعروف كواحد من أعظم عازفي البيانو في عصرنا. ويقدم عرض بليتنيف، الذي يحمل عنوان «الأسطورة الحية»، تجربة لا تُنسى مليئة بألق وسحر الموسيقى.
سيتضمن برنامج الأمسية روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية، بما في ذلك سوناتا إن مينور الشهيرة لفرانز شوبرت، و«3 Intermezzos» ليوهانس برامز، وغيرها.


وستشهد الأمسية أداء سوناتا البيانو لأليكسي شور، وهو تعاون فريد من نوعه مع ميخائيل بليتنيف.

تجدر الإشارة إلى أن ميخائيل بليتنيف، أسطورة في الموسيقى الكلاسيكية وممثل مدرسة البيانو العالمية الكبرى المقيمة في سويسرا، هو الفائز في مسابقة تشايكوفسكي الدولية المرموقة عام 1978. أسس بليتنيف الأوركسترا الوطنية الروسية، التي أصبحت بمرور الوقت جزءاً لا يتجزأ من الأوركسترا العالمية.

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