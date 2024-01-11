«الأسطورة الحية».. حفل فني لميخائيل بليتنيف في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف مسرح زعبيل 13 يناير الجاري حفلاً موسيقياً يضم ميخائيل بليتنيف، المعروف كواحد من أعظم عازفي البيانو في عصرنا. ويقدم عرض بليتنيف، الذي يحمل عنوان «الأسطورة الحية»، تجربة لا تُنسى مليئة بألق وسحر الموسيقى.
سيتضمن برنامج الأمسية روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية، بما في ذلك سوناتا إن مينور الشهيرة لفرانز شوبرت، و«3 Intermezzos» ليوهانس برامز، وغيرها.
وستشهد الأمسية أداء سوناتا البيانو لأليكسي شور، وهو تعاون فريد من نوعه مع ميخائيل بليتنيف.
تجدر الإشارة إلى أن ميخائيل بليتنيف، أسطورة في الموسيقى الكلاسيكية وممثل مدرسة البيانو العالمية الكبرى المقيمة في سويسرا، هو الفائز في مسابقة تشايكوفسكي الدولية المرموقة عام 1978. أسس بليتنيف الأوركسترا الوطنية الروسية، التي أصبحت بمرور الوقت جزءاً لا يتجزأ من الأوركسترا العالمية.
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