Friday, 12 January 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(فيفا) يُطلق خاصية رقمية بأسماء الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد

1/11/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق خاصية وأداة رقمية جديدة تضم قائمة بأسماء الأندية، الخاضعة لحظر تسجيل أي لاعب بسبب أزمات ومشاكل قانونية.

وذكر فيفا عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الخميس، أنه تماشيا مع جهوده المستمرة لرفع مستوى الشفافية والكشف الكامل عن البيانات المتعلقة بأجهزته القضائية، تم إطلاق أداة رقمية جديدة تضمّ قائمة بأسماء الأندية الخاضعة لحظر التسجيل.

وأضاف: "بحسب الهيكل القانوني لفيفا يمثل حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة ،التي يمكن لأجهزته القضائية أو محكمة كرة القدم فرضها على الأندية بحسب الإطار القانوني المعمول به لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأوضح "حال تم فرض حظر التسجيل على نادٍ ما،فإنه يتم منع هذا النادي من تسجيل أي لاعبٍ جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء".

وتابع "لن يتمكّن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد إلا بعد انقضاء مدة الحظر بأكملها أو في حال رفع إدارة فيفا
للحظر ،وهو أمر عادة ما يتم عند تنفيذ النادي لإجراء واحد أو أكثر".

وشدد فيفا "ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الأداة الجديدة بأن توفر لكافة الأطراف المعنية، ولا سيما اللاعبين والأندية والجماهير، قائمة بكافة الأندية المحظور عليها تسجيل لاعبين جدد في الوقت الراهن".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107711004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث