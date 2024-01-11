(فيفا) يُطلق خاصية رقمية بأسماء الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق خاصية وأداة رقمية جديدة تضم قائمة بأسماء الأندية، الخاضعة لحظر تسجيل أي لاعب بسبب أزمات ومشاكل قانونية.

وذكر فيفا عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الخميس، أنه تماشيا مع جهوده المستمرة لرفع مستوى الشفافية والكشف الكامل عن البيانات المتعلقة بأجهزته القضائية، تم إطلاق أداة رقمية جديدة تضمّ قائمة بأسماء الأندية الخاضعة لحظر التسجيل.

وأضاف: "بحسب الهيكل القانوني لفيفا يمثل حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة ،التي يمكن لأجهزته القضائية أو محكمة كرة القدم فرضها على الأندية بحسب الإطار القانوني المعمول به لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأوضح "حال تم فرض حظر التسجيل على نادٍ ما،فإنه يتم منع هذا النادي من تسجيل أي لاعبٍ جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء".

وتابع "لن يتمكّن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد إلا بعد انقضاء مدة الحظر بأكملها أو في حال رفع إدارة فيفا

للحظر ،وهو أمر عادة ما يتم عند تنفيذ النادي لإجراء واحد أو أكثر".

وشدد فيفا "ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الأداة الجديدة بأن توفر لكافة الأطراف المعنية، ولا سيما اللاعبين والأندية والجماهير، قائمة بكافة الأندية المحظور عليها تسجيل لاعبين جدد في الوقت الراهن".

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