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الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا تدخل تاريخ كأس الأمم الآسيوية

1/11/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخلت الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا تاريخ بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، التي تنطلق غدا الجمعة في قطر، وتواصل فعالياتها حتى 10فبراير القادم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين اليابانية يوشيمي ياماشيتا لإدارة مباراة أستراليا والهند بعد غد السبت في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وسوف تصبح ياماشيتا أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في جوهرة بطولات قارة آسيا لمنتخبات الرجال، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أفاد بأن الحكمة اليابانية ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة النسخة الـ18 من كأس أمم آسيا في قطر.

ويعاون الحكمة اليابانية في إدارة المباراة التي تقام على ملعب (أحمد بن علي)، مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروجي، علماً بأن هذا الطاقم الياباني سجل حضورا تاريخيا لعدة مرات من خلال إدارة مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2019، ودوري أبطال آسيا عام 2022 والدوري الياباني العام الماضي.

وتعتبر ياماشيتا أول حكمة محترفة في اليابان، حيث حصلت على الشارة الدولية عام 2015، وحققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات، حيث كانت أول حكمة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر 2022، وكانت من ضمن 6 حكمات تم اختيارهن للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وأدارت الحكمة اليابانية المباراة الافتتاحية بكأس العالم للسيدات العام الماضي في أستراليا ونيوزلندا، وتولت إدارة مباراتين إضافيتين خلال تلك النسخة، إلى جانب تعيينها حكمة رابعة في مباراتين أخريين، وكانت تلك المشاركة الثانية بالنسبة لها في مونديال السيدات، بعد المشاركة الأولى بنسخة عام 2019 في فرنسا، علما بأنها شاركت أيضا في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2018 و2022، ودورة الألعاب الأولمبية 2020.

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