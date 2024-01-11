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الإعلان عن المرشحين للمشاركة في أمسية «كأس السعودية»

1/11/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لأمسية «كأس السعودية»، التي ستقام يومي الـ 23 والـ 24 من الشهر المقبل، أن عدد التداخيل المسجلة، التي وصلت إلى 1162 من 15 دولة سوف تتنافس على ألقاب الأمسية، التي تبلغ إجمالي قيمة جوائزها المالية 37.6 مليون دولار.

وستشهد الأمسية مشاركة 41 خيلاً فائزاً في سباقات الفئة الأولى، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد التداخيل بـ 123، تلتها اليابان بـ 110.

الأسماء المرشحة

ومن الأسماء المرشحة للمشاركة في أشواط الحدث العالمي، «أوشبا تيسورو»، لإسطبلات «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» الفائز بلقب «كأس دبي العالمي 2023»، «موج» لجودلفين، التي توجت بلقب الـ «1000 جينيز الإنجليزي»، «وايت أباريو» بطل «بريدرز كب كلاسيك»، «ليمون بوب» لجودلفين، الذي تألق في السباقات اليابانية، كان أبرزها الفوز بلقب «شامبيونس كب»، «سبريت دانسر» الفائز بلقب النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل، وعدد آخر من الخيول.

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