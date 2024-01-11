أرسنال يبدأ معسكره الشتوي في دبي

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، معسكره التدريبي الشتوي في دبي، والذي يستمر حتى 16 الجاري، وأجرى الفريق أول حصصه التدريبية على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد مكاناً مفضلاً للأندية الإنجليزية والرياضيين بشكل عام لإقامة تحضيراتهم.

وشارك جميع نجوم أرسنال في التدريب تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا باستثناء الثنائي المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلادهما في بطولتي كأسي أمم أفريقيا وآسيا في كوت ديفوار وقطر.

ويعول «المدفعجية» على الجو الرائع لتكثيف تدريباته من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري للدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الرابع بـ40 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

ويحرص أرسنال على السفر بانتظام إلى دبي خلال السنوات الماضية وخلال فصل الشتاء البارد في بريطانيا تحديداً؛ بحثاً عن ظروف التدريب في الطقس الدافئ.

ونشر النادي الإنجليزي مجموعة من الصور لمرانه الأول في ند الشبا عبر حسابه على منصة «إكس» تحت عنوان التدريب في الطقس الدافئ في دبي، وسيشارك الفريق خلال هذه الفترة في العديد من الأنشطة مع الشركاء، خصوصاً طيران الإمارات التي ترعى «المدفعجية» منذ 2004.

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