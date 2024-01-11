تعاون بين هيئتي الرياضة الإماراتية والبحرينية

وقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الرياضة في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الرياضة، والاستفادة من الخبرات المشتركة، حيث تم توقيع المذكرة في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس البحريني الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، إلى جانب سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي من كلا الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرياضة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الرياضية، بما في ذلك تبادل الـبرامج بين المؤسسات والهيئات والاتحادات الرياضية في كلا البلدين، ومشاركة المعرفة، والاطلاع المتبادل على الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة المختلفة، وإعداد الكوادر الرياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، التي ينظمها البلدان، وتنسيق المواقف في المجال الرياضي في المحافل الإقليمية والدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات فيما يخص تطوير البرامج والمبادرات الرياضية، بالتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تتميز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين بأنها راسخة ومتينة في مختلف المجالات، وتعكس المذكرة حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الرياضة، ودعم المواهب الرياضية لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، للمساهمة في تطوير القدرات الرياضية، وتعزيز فرص نجاح الرياضيين في كلا البلدين».

وأضاف معاليه: «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إرساء قواعد متينة، لتعزيز الرؤى المشتركة وبناء أسس راسخة ومستدامة للتعاون والشراكة الفعالة بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين لتبادل المعرفة وتحقيق المستهدفات الرياضية المشتركة، وأن تكون هذه الخطوة بمثابة دافع نحو مزيد من الابتكار والتطوير في القطاع الرياضي، بهدف تنمية الرياضيين وتأهيلهم للمشاركة والمنافسة، وتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية».

تأكيد

وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر تعزيزاً لمسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة، التي تجمع مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال الرياضي، مؤكداً أن توقيع المذكرة هو تأكيد لمتانة الروابط الوثيقة، التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تتوافق مع الرغبة المشتركة لدى كلا الطرفين في الارتقاء بالقطاع الرياضي، وأهمية تنظيم ودعم أوجه التعاون بينهما في هذا المجال.

وأضاف الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، «نحن سعداء بإبرام مذكرة التفاهم مع الأشقاء في دولة الإمارات، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في شتى المجالات الرياضية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، معربين عن تقديرنا الكبير للنهضة الكبيرة، التي تعيشها دولة الإمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي، الذي يشهد المزيد من التقدم والازدهار».

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، وفي مجالات علوم التدريب وبرامج إعداد اللاعبين وتأهيل الكوادر الرياضية، واكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز الحضور الرياضي خاصة في الرياضات الفردية للاعبين المميزين في البلدين الشقيقين، فضلاً عن تنسيق الجهود المشتركة فيما يتعلق بمجالات الطب الرياضي، والسياحة الرياضية، ومكافحة المنشطات، والرياضة المجتمعية، والرياضة البارالمبية، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضة النسائية.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الهيئة العامة للرياضة لتعزيز أواصر التواصل والتعاون مع الجهات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف دول العالم بشكل عام، والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات كافة لا سيما المجال الرياضي، من أجل الارتقاء بالرياضة الإماراتية، وترسيخ اسم دولة الإمارات وجهة عالمية للبطولات الرياضية، وبلداً مصدراً للمواهب الرياضية المتفوقة.

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