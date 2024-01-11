الأهلي المصري يتعاقد رسمياً مع الفلسطيني وسام أبو علي

أعلن الأهلي المصري تعاقده رسميا مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريوس السويدي، اليوم الخميس.

وذكر أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أن الفريق الأحمر أتم إجراءات ضم أبو علي.

وتبلغ مدة تعاقد أبوعلي مع الاهلي 4 مواسم ونصف الموسم، حسبما أعلن الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الأحمر اليوم.

وكشف موقع الأهلي الألكتروني "قام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال أبو علي إلى صفوف الفريق، بعد العودة إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة".

يذكر أن الأهلي فرض هيمنته على جميع الألقاب المحلية للكرة المصرية في الفترة الأخيرة، بعدما توج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة لحصوله على 3 ألقاب في كأس السوبر المحلي كان آخرها في ديسمبر الماضي.

كما حصل نادي القرن في القارة السمراء أيضا على لقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، ونال المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز