كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 18 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إقامة النسخة الحادية عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نادي العين للفروسية والرماية والغولف في مدينة العين، من 18 إلى 21 يناير الجاري.

وتشهد البطولة البالغ إجمالي جوائزها 700 ألف درهم، مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من الأبطال في قفز الحواجز، من داخل وخارج الدولة، يتنافسون في البطولة في كل من فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية البطولة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، وشركة «لونجين»، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قناة ياس و«برجيل القابضة».

وبجانب برنامج المنافسات المقررة، تشهد النسخة الجديدة فعاليات وأنشطة «قرية أبوظبي للفروسية»، والتي تتضمن أنشطة للأطفال، والعروض الترفيهية.

وقالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «فخورون بإقامة الحدث السنوي الأكبر تحت مظلة الأكاديمية في النسخة الحادية عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، ويمثل تجمع الفرسان والفارسات في هذه الساحة الرياضية مصدر فخر لنا، وسنستمر في تحقيق النجاحات وتعزيز مكانتنا الرائدة في عالم الفروسية تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي تلهمنا بتوجيهاتها وتشجيعها المستمر على تطوير مهارات الفرسان، وتعزيز المشاركة النسائية في هذه الرياضة، وتمكين المرأة من أفضل المهارات والقدرات في مجال الفروسية».

وأعربت عن امتنانها للمتابعة الحثيثة والدعم المستمر من قبل الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، والتي تسهم بتوجيهاتها في إبراز هذا الحدث كمنصة رياضية رائدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في رياضة الفروسية، وتصميم المبادرات الرائدة والداعمة للأنشطة الرياضية في مختلف المجالات.





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