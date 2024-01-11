ماكلروي يتصدر انطلاقة «دبي انفيتيشينال للغولف»

تصدر المحترف الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، اليوم الأول من بطولة دبي انفيتيشينال للغولف، في رحلته للدفاع عن لقبه في «السباق إلى دبي»، مسجلاً 62 نقطة بدون خطأ ليحقق تقدماً رائعاً بفارق ضربتين.

وتعد البطولة، الظهور الأول للاعب منذ فوزه بكأس هاري فاردون الخامس له في بطولة دي بي ورلد، وعاد مرة أخرى إلى الإمارات باحثاً عن اللقب السادس في مسيرته، وتحديداً في دبي، المكان الذي شهد فوزه الأول على الإطلاق منذ ما يقارب 15 عاماً.

وتصدر ماكلروي بتسع ضربات بيردي، مما أفسح له المجال ليسبق الألماني يانك بول، والجنوب أفريقي ثريستون لورانس بفارق ست نقاط تحت المعدل. في حين كانت أربع ضربات كافية لإبعاد نجمي كأس رايدر وحاملي لقب دي بي ورلد لعدة مرات، رايدر تومي فليتوود وثوربيورن أوليسن، عن الصدارة.

تفاؤل



وقال ماكلوري: لم أتوقع ذلك! كان أدائي مختلفاً عن اليومين السابقين عندما كنت هنا أتمرن في الملعب وأضرب الكرات لوحدي، من الجميل اللعب مع منافسين والشعور بقوة المنافسة، هذا أسبوع مناسب للقيام ببعض التدريبات الإضافية.

وفي منافسات الفرق، تقدم ماكلروي ومضيف البطولة عبد الله النابوده بـ 13 نقطة تحت المعدل، بفارق ثلاث تسديدات عن بول وجي جي دودوم.

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