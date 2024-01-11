«قمة المليار» في إمارة الإبهار

ما أعلنه معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء عن إنشاء نادي (صناع المحتوى) وتخصيص 150 مليون درهم لدعمهم، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ رعاه الله، يرسخ موقع الإمارة عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، ويؤكد إصرار (دانة الدنيا) على مواصلة طريق الريادة، ويعزز نهج القيادة في التقدم نحو الصدارة.

جاء تأسيس النادي على هامش فعاليات النسخة الثانية من «قمة المليار متابع»، والتي نظمتها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وأقيمت فعالياته على مدار يومي الأربعاء والخميس، بحضور أكثر من 7 آلاف شخص، بينهم 3 آلاف صانع محتوى مؤثر من مختلف دول العالم، و100 رئيس تنفيذي، يتابعهم أكثر من 1.6 مليار شخص.

لا شك في أن التطور المذهل لوسائل التواصل الاجتماعي له التأثير الأكبر على تغير أسلوب حياة الناس في كل مكان، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القمة التي تعد الحدث العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي، حيث تسلط الضوء على دور صناع محتوى الألعاب الرقمية في تشكيل ثقافة الإعلام الجديد، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتطوير منظومة أعمال المحتوى الرقمي، وزيادة حجم الفرص، التي يوفرها هذا القطاع الواعد لأصحاب المواهب.

بحثت القمة التي أقيمت تحت شعار «لنتواصل» أهم وأبرز الموضوعات والأفكار ذات الصلة بصناعة المحتوى الرقمي، بهدف تطوير مهارات صناعة المحتوى، واطلاعهم على أحدث المستجدات من تقنيات ومناهج صناعة المحتوى الإبداعي، إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج الملهمة من الذين حققوا إنجازات، وأصبحوا رموزاً عالمية مؤثرة،



وتعرف الجمهور إلى أسرار مشاهير عالم الألعاب الإلكترونية، والذين تحدثوا عن مسيرتهم في تقديم محتوى ترفيهي ومعرفي واقتصادي وإنساني، نجحوا من خلالها في جذب أكثر من 188 مليون متابع إلى حساباتهم.

حقيقة لقد أسهم هذا العالم الموازي في تحقيق تغيير جذري في كافة المجتمعات، وبات العالم بأكمله في المتناول أو كما أطلق عليه الخبراء منذ زمن بعيد مجرد (قرية صغيرة)، بفضل التطورات التقنية الحديثة، والتي تجعل الإنسان في أي بقعة من العالم يتابع ما يجري في أبعد نقطة من موقعه بكافة تفاصيلها وكأنه في قلب الحدث.

علينا الاعتراف بأن تأثير هذه الكوكبة من أبرز نجوم «تيك توك»، وغيرها من مواقع التواصل تخطى الحدود، وبات حضورهم على الساحة وطرح ما يملكون من آراء محل تقدير من يتابعهم من قاعدة جماهيرية عريضة.

ولا شك في أن اجتماعهم على أرض إمارة الإبهار شكل فرصة للجمهور كي يتعرف إليهم عن قرب، ويستلهم تجربتهم، ويستفيد من خبرتهم في تأسيس مواقعه في العالم الافتراضي.