زلزال بقوة 2.4 درجة قرب موقع اختبارات نووية لكوريا الشمالية

وقع زلزال بقوة 2.4 درجة قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية اليوم، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب»، نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وضرب الزلزال، الذي يبدو أنه وقع لأسباب طبيعية، منطقة على بعد 41 كيلومتراً شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.

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