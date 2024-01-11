زلزال بقوة 2.4 درجة قرب موقع اختبارات نووية لكوريا الشمالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع زلزال بقوة 2.4 درجة قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية اليوم، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب»، نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.
وضرب الزلزال، الذي يبدو أنه وقع لأسباب طبيعية، منطقة على بعد 41 كيلومتراً شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.
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