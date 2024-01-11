محمد بن راشد: حركة حكومتنا في تسارع لمواكبة المتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حركة حكومتنا في تسارع لمواكبة المتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات».
وأضاف سموه: «التطوير والتجديد مستمر في حكومة الإمارات، وحركة حكومتنا في تسارع، بحمد الله، لمواكبة المستجدات والمتغيرات، وتحقيق طموحات شعب الاتحاد».
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