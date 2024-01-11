محمد بن راشد: حركة حكومتنا في تسارع لمواكبة المتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حركة حكومتنا في تسارع لمواكبة المتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات».

وأضاف سموه: «التطوير والتجديد مستمر في حكومة الإمارات، وحركة حكومتنا في تسارع، بحمد الله، لمواكبة المستجدات والمتغيرات، وتحقيق طموحات شعب الاتحاد».

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