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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضتين بالسرطان قادمتين من غزة

1/11/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان قادمتين من غزة.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تنعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة».

وأوضحت أن المريضتين «كانتا تعانيان من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان»، معربةً عن خالص التعازي لذوي المريضتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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