وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضتين بالسرطان قادمتين من غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان قادمتين من غزة.
وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تنعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة».
وأوضحت أن المريضتين «كانتا تعانيان من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان»، معربةً عن خالص التعازي لذوي المريضتين.
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