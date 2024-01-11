«الإمارات دبي الوطني» يدرج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً في منصته الجديدة للثروة الرقمية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إدراج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصته الخاصة للثروة الرقمية في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، مما يسمح للعملاء بالتداول في هذه الصناديق عبر خطوات بسيطة وفورية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الآن الاختيار من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول بما فيها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وبلاك روك، وفيديليتي، وبيمكو، وذلك عبر منصة الثروة الرقمية التي تضم بالفعل أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

وتعرض صناديق الاستثمار المدرجة في منصة الثروة الرقمية معدلات المخاطر والاستدامة من شركة الخدمات المالية الرائدة "مورنينغ ستار" بالإضافة إلى تاريخ الأداء السابق للصناديق، مما يمنح العملاء تحليلاً دقيقاً للصناديق قبل اختيار الاستثمار فيها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الشراء أو البيع في صناديق الاستثمار المدرجة على المنصة بخطوات بسيطة وسريعة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعكس إطلاق مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار التزام البنك بتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء ويساعدهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من أدوات الادخار لبناء محفظة ادخارية شاملة.

من جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: من خلال إطلاق أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصة الثروة الرقمية، ندعم العملاء في إدارة ثرواتهم والاستثمار بشكل آمن في أدوات الادخار التي يختارونها.

وتسمح منصة الثروة الرقمية، التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً، للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات العالمية مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن، بالإضافة إلى الأسواق المحلية مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.

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