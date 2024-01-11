مستثمرو وول ستريت يعكفون على تقييم بيانات التضخم

تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الخميس، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة بما يعادل 0.56 بالمئة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 0.55 بالمئة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.60 بالمئة.

وتسارع التضخم في أمريكا خلال ديسمبر، وبأكثر من توقعات المحللين، وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير الوظائف الأمريكية، والذي أظهر زيادة تفوق التوقعات، في مسألة قد تربك حسابات الفيدرالي الأمريكي للاجتماعات المقبلة.

ووفقاً للبيانات الصادرة الخميس الحادي عشر من يناير عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 3.4 % في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 3.1 % في نوفمبر، ومقارنة بتوقعات بأن يتسارع إلى 3.2 %، مسجلاً أكبر ارتفاع، منذ ثلاثة أشهر وفق الأرقام الحكومية، وعلى أساس شهري ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع.

أما على أساس شهري فتسارع التضخم الأمريكي 0.3 %، وهو مستوى أعلى من التقديرات البالغة 0.2 %، ومقابل مستويات 0.1 % في نوفمبر.

قال جون ماير، كبير مسؤولي الاستثمار في Global X: «يعد هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بمثابة تذكير حاسم بالطبيعة غير المتوقعة للتعافي الاقتصادي وغموض بيانات الاقتصاد الكلي. قد تحتاج الأسواق إلى الاستعداد للتقلبات المحتملة، مع استمرار الأزمة». يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على موقفه التقييدي للسياسة النقدية أو يحتمل أن يكثفه استجابة لهذه الضغوط التضخمية.

ارتفعت العائدات على خلفية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.064 %.

وفي مكان آخر، ارتفعت صناديق بيتكوين المتداولة في اليوم الأول من التداول يوم الخميس مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة أيضاً. وارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4 %، مرتفعة أكثر من 47,900 دولار. وتأتي هذه التحركات في أعقاب التغييرات التي تمت الموافقة عليها الأربعاء من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والتي فتحت الباب أمام الصناديق المتداولة في بورصة البيتكوين ووسعت وصول المستثمرين إلى العملة المشفرة الرئيسية.

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