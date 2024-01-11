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مايكروسوفت تتخطى آبل وتصبح الشركة الأعلى قيمة عالمياً

1/11/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تفوقت شركة «مايكروسوفت» على «آبل» باعتبارها الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم، بعد أن بدأت صانعة الأيفون عام 2024 بأسوأ بداية لها منذ سنوات بسبب مخاوف الطلب، وسط استفادة الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي مستهل تداولات الخميس، ارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.5 %، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 2.888 تريليون دولار، بدعم جهودها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشراكتها مع مطورة «شات جي بي تي».

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 0.9 %، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.871 تريليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي ينخفض فيها تقييمها عن تقييم شركة مايكروسوفت.

وأنهت أسهم شركة آبل، التي بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 3.081 تريليونات دولار في 14 ديسمبر، العام الماضي بمكاسب قدرها 48 %.

فيما ارتفاع أسهم مايكروسوفت بنسبة 57 %، بعد طروحات قوية للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2023، بفضل شراكتها مع OpenAI، رائد صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

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