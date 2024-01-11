دبي تجهز نجم أرسنال تيمبر للعودة إلى الملاعب

كثف الدولي الهولندي يوريان تيمبر نجم أرسنال تدريبات عملية إعادة تأهيله من إصابة الرباط الصليبي خلال تواجده مع فريقه في المعسكر الشتوي المقام حاليا بدبي.

وانتقل تيمبر (22 عاماً) لآرسنال قادماً من أياكس أمستردام الهولندي

الصيف الماضي، لكنه اضطر للخروج من ملعب (الإمارات) في ظهوره الأول مع الفريق،

خلال فوز النادي اللندني 2-1 على ضيفه نوتينغهام فورست،

في الجولة الافتتاحية، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

بسبب الإصابة.

و استمر غياب تيمبر عن الملاعب لفترة طويلة بعد خضوعه

لعملية جراحية في أغسطس الماضي.

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