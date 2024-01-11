مجلس دبي الرياضي شريك الألعاب الحكومية للدورة الخامسة على التوالي

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس دبي الرياضي للنسخة الخامسة من الحدث الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والذي يقام، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

وقال سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي " نفخر بأن نواصل الشراكة الاستراتيجية مع هذه المبادرة الرياضية والمجتمعية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي يحرص على المشاركة فيها وتطويرها دورة بعد أخرى، كما نفخر أن مجلس دبي الرياضي ارتبط بهذا الحدث منذ النسخة الأولى، وتواصلت هذه الشراكة مع كل دورة حيث يحقق الحدث النجاح المستمر والنمو المتواصل واستقطاب فرق جديدة وذات مستويات تنافسية عالية من مختلف الدول إلى جانب الفرق التي تمثل المؤسسات والشركات الوطنية بمختلف مجالاتها التي تشارك وتنافس وتتألق في المنافسات".

وأضاف " ستكون نسخة العام الجاري من الحدث مميزة على مستوى تنوع الفئات المشاركة وكذلك على مستوى قوة التنافس، وتستعد الفرق منذ شهور لهذه المنافسات من أجل تمثيل مؤسساتهم، حيث يمثل الفوز بالمنافسات حافزاً كبيراً للجميع لتتويج مجهوداتهم والاستفادة الأمثل من هذا الحدث، ونحن نعتبر أن جميع المشاركين فائزون من خلال نيل شرف المشاركة والتواجد بين أقرانهم من الفرق التي تمثل الشركات والقطاعات المختلفة من داخل وخارج الدولة".

من جانبه قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية " يسرنا التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي وللعام الخامس على التوالي للألعاب الحكومية، حيث نهدف من خلالها إلى إبراز أهمية الرياضة في تحقيق الأثر الإيجابي المهم على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للأفراد من مختلف الفئات العمرية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والمدن عبر المنافسات الرياضية. ويجسد هذا التعاون المستمر الدور الفعّال لمجلس دبي الرياضي في تعزيز الأنشطة الرياضية، والمساهمة في خلق بيئة إيجابية وصحية في إمارة دبي".

وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية - والتي تأتي بشراكة رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وشركة داماك - انضمام فئة صغار السن التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد بالقوة الذهنية والبدنية، وخوض تجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

يذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 مشارك في فئات تحدي الحكومة وتحدي المجتمع وتحدي المدن.

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