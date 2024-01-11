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زوجة بايدن ترى في شيخوخته نقطة إيجابية للترشح لولاية ثانية

1/11/2024 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، إن سن زوجها يعد "أحد الأصول". يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا في التاريخ، تساؤلات مستمرة من الناخبين حول قراره بالسعي للترشح لولاية ثانية.

وخلال مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على شبكة "إم إس إن بي سي"، والتي بثت يوم "الخميس"، ردت جيل بايدن على أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء أن الرئيس الديمقراطي طاعن في السن، قائلة "أقول إن سنه الكبير نقطة إيجابية".

وأضافت "إنه يمتلك الحكمة، ولديه الخبرة. يعرف كل زعيم على الساحة العالمية. عاش التاريخ، ويعرف التاريخ. قراراته مدروسة، إنه الرجل المناسب لهذا المنصب في هذه اللحظة من التاريخ".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022.


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