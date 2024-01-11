موظفوها أرسلوا عناكب وصراصير حية إلى زوجين.. تغريم شركة إيباي 3 ملايين دولار



وافقت شركة "إيباي" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق ترويع

موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لإيباي في قضية جنائية "الخميس".ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات.

كان الزوجان أصدرا منشورا على الإنترنت تحت مسمى "إي كوميرس بايتس" أغضب مديري إيباي.

وقال مكتب المدعي الأمريكي في ماساشوستس إن إيباي دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة.

وفي السياق، قال جوش ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، "لقد وضع موظفو الشركة والمتعاقدون المشاركون في هذه الحملة الضحيتين في جحيم خالص، في حملة مرعبة تهدف إلى إسكات تقاريرهما وحماية علامة إيباي التجارية".

ينص الاتفاق على قبول إيباي المسؤولية عن الترويع والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي.

كما ينص على تعيين مراقب مستقل للإشراف على الشركة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من امتثالها للشروط والقانون الفيدرالي.

وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.