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ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

1/11/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأظهرت إحصاءات العمل، الصادرة اليوم الخميس، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر الماضي من 3.1% في نوفمبر السابق عليه، ومقارنة بالتوقعات عند 3.2%.

وزاد معدل التضخم على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 0.3%، ارتفاعاً من 0.1% في نوفمبر السابق عليه، ومقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.

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