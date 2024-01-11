ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت إحصاءات العمل، الصادرة اليوم الخميس، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر الماضي من 3.1% في نوفمبر السابق عليه، ومقارنة بالتوقعات عند 3.2%.
وزاد معدل التضخم على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 0.3%، ارتفاعاً من 0.1% في نوفمبر السابق عليه، ومقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.
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