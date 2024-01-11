ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

ارتفعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأظهرت إحصاءات العمل، الصادرة اليوم الخميس، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر الماضي من 3.1% في نوفمبر السابق عليه، ومقارنة بالتوقعات عند 3.2%.

وزاد معدل التضخم على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 0.3%، ارتفاعاً من 0.1% في نوفمبر السابق عليه، ومقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.

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