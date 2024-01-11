الإمارات وكوسوفو توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول للبلدين

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوسوفو، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية.

وبموجب هذه المذكرة؛ يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تأشيرة الدخول إلى كوسوفو، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، وبالمقابل يعفى مواطنو كوسوفو حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والعادية من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، وأكدا خلال اتصال هاتفي، اليوم، أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي، سعادة خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الكوسوفي سعادة جابر حميتي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

تأتي مذكرة التفاهم، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوسوفو وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك، ومنها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي دونيكا جيرفالا شوارتز، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو، والتطلع إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما بحث الوزيران، الأوضاع في منطقة البلقان، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقشا التطورات في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى وقوف مستدام لإطلاق النار بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وضمان حماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة بشكل مكثف ومستدام وبما يلبي احتياجاتهم.

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