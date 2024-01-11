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مقتل 10 مدنيين في قصف مدفعي جنوب الخرطوم

1/11/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل عشرة مدنيين بمنطقة سكنية تقع جنوب العاصمة السودانية إثر تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنت لجان محلية اليوم.

وأعلنت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بحي مايو غي جنوب الخرطوم مقتل عشرة من المدنيين من جراء قصف مدفعي وبالمسيرات.

وقالت لجان المقاومة بالمنطقة إن «تبادلاً للقصف المدفعي وبالمسيرات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) يدور وسط الاحياء السكنية وفي سوق محلي».

وأسفرت المعارك بين البرهان ودقلو عن مقتل أكثر من 12190 شخصاً، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقد أنها تبقى دون الحصيلة الفعلية،
كما تسبّبت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

والشهر الماضي، بلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، بعدما ظلت منذ اندلاع الحرب بمنأى عن القتال، وكانت ملاذاً لنصف مليون نازح من العاصمة، بحسب الأمم المتحدة.

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