مقتل 10 مدنيين في قصف مدفعي جنوب الخرطوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل عشرة مدنيين بمنطقة سكنية تقع جنوب العاصمة السودانية إثر تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنت لجان محلية اليوم.
وأعلنت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بحي مايو غي جنوب الخرطوم مقتل عشرة من المدنيين من جراء قصف مدفعي وبالمسيرات.
وقالت لجان المقاومة بالمنطقة إن «تبادلاً للقصف المدفعي وبالمسيرات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) يدور وسط الاحياء السكنية وفي سوق محلي».
وأسفرت المعارك بين البرهان ودقلو عن مقتل أكثر من 12190 شخصاً، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقد أنها تبقى دون الحصيلة الفعلية،
كما تسبّبت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
والشهر الماضي، بلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، بعدما ظلت منذ اندلاع الحرب بمنأى عن القتال، وكانت ملاذاً لنصف مليون نازح من العاصمة، بحسب الأمم المتحدة.
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