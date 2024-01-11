الإمارات في طريقها لتكون أفضل وجهة سياحية صديقة لأصحاب الهمم

تهدف دولة الإمارات إلى أن تكون الوجهة السياحية الأكثر ملائمة لأصحاب الهمم من خلال المبادرات الإستراتيجية الفعالة التي تتخذها القيادة لتعزيز إنجازات الدولة في مجال السياحة الميسرة.

وانطلقت في دبي، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وناقش المشاركون في المؤتمر سبل تحويل المدن لتكون أكثر شمولية وإدماجاً لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار "لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم".

وناقشت جلسات المؤتمر، التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليارات نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حيث يعيش 50 مليوناً منهم في منطقة الشرق الأوسط، ويتنقلون كمقيمين أو زوار أو سياح حول مدن العالم، فيما يتيح هذا السوق مبلغ 142 مليار يورو من الفرص الكامنة لقطاع السياحة والسفر العالمي سنوياً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: دولة الإمارات رائدة في هذا المجال، ويحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة، وهي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للخدمات السياحية، داعيا سموه إلى تضافر الجهود الدولية لضمان توفير سياحة ميسرة لأكثر من مليار شخص حول العالم.

وأضاف سموه: تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صناع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسرة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات، وتعريف العالم بجهودها الاستثنائية لدعم هذه الشريحة الكبيرة من السياح المحليين والعالميين.

وأكد الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - الأردن، خلال مشاركته بكلمته عبر الفيديو، أن قطاع السياحة الميسرة تمكن القطاع السياحي من توسيع حجم عملائه من 80% إلى 100% من العملاء المحتملين، من خلال توفير المرافق والبنى التحتية القادرة على تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف شرائحهم، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فروقات كبيرة بين الدول في تبني رؤية مستدامة لهذا القطاع الذي يسجل نمواً كبيراً، حيث أصبح السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتمدون على وسائل الاتصال الحديثة للتحقق قدرة الوجهات التي سيقصدونها لاحتياجاتهم.

وقال: يقدر عدد المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بحوالي 1.3 مليار نسمة من إجمالي سكان العالم، إلى جانب كبار السن الذين يقدر عددهم بحوالي 800 مليون نسمة ممن تتجاوز أعمارهم الستين عاما.

من جانبه، أفاد ماجد العصيمي، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس التنفيذي بدبي ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن التقنية أصبحت أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب الاحتياجات الخاصة أكثر من أي وقت مضى في جعل حياتهم وتنقلهم أكثر سهولة.

وأوضح أن السفر الجوي بالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ينطوي على بعض التحديات، حيث غالبا ما يتحملون ظروفاً صعبة للغاية بسبب مرافق البنية التحتية في العديد من المدن لا تلبي احتياجاتهم.

وأشار إلى أن ضرورة توفير المعلومات الخاصة بسفر أصحاب الهمم عبر المنصات الرقمية، ثم في المطارات التي يجب أن توفر خدمات لكبار السن وأصحاب الهمم، ثم خطوط الطيران التي يجب أن تقدم معلومات واضحة لمتطلبات السفر لهم كمعداتهم الإلكترونية التي عادة ما يمنع صعودها على متنها، وصولا إلى تجربة التسوق في السوق الحرة، ثم الوصول إلى داخل الطائرة، والتحديات التي تواجه المسافر من أصحاب الهمم على متنها.

ونوه العصيمي بأن 15% من إجمالي عدد السكان عالمياً هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن أكثر من 140 مليار يورو ينفقها سنوياً المسافرون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات لهذه الفئة من المجتمع يرتبط بالسياسات في كل بلد، لافتاً إلى أن الإمارات ودبي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه لتصل إلى أفضل الممارسات.

وقال: مطار دبي على سبيل المثال بات نموذجاً في كونه بيئة مؤهلة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مطارات المنطقة بشكل عام تتطور وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

من جانبه، قال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: مع رؤية القيادة وتوجيهاتها، قطعنا اليوم شوطاً كبيراً مقارنة بما كنا عليه قبل 10 سنوات فيما يخص خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع: نحن من أول المطارات في أعداد المسافرين، ويجب أن نكون من أول المطارات في التعامل والتوجه الذي يعزز الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات.

وأضاف أن الكثير من المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة يفضلون العودة إلى دبي كونها تطورت كثيراً في هذا المجال سواء بالنسبة للمطار وشركات الطيران أو الحجوزات أو الفنادق، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من كل ذلك نقول إننا لم نصل إلى الحد الذي نستهدفه، ولكن سنصله قريباً.

وأشار إلى أن التعاون يتم بين كل الجهات المعنية بدأ من البلديات والجمارك وشركات الطيران وغيرهم، من أجل تطبيق أفضل الممارسات التي تخص المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول الأهمية الاقتصادية للمسافرين من أصحاب الاحتياجات الخاصة؛ أفاد الحاي بأن أعداد هذه الشريحة من المسافرين كبير ويصل إلى 1.25 مليار نسمة، و15% منهم يسافرون يضاف إليهم المرافقين الذين يكونون عادة شخص على الأقل أو عائلات.

وقام خلال المؤتمر بتكريم الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين والمتحدثين، بما في ذلك طيران الإمارات، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز، وسوق دبي الحرة، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمجلس الدولي للمطارات، وبلدية دبي، ومنظمة السياحة العالمية، واليونسكو، وهيئة الطيران المدني الإيطالية، والخطوط الجوية البريطانية، وقرية سند.

وخلال المؤتمر، أكدت المهندسة ميرة العامري، رئيس قسم الأبحاث وأنظمة البناء - بلدية دبي، أن دبي أعلنت في أكتوبر 2020 عن كود البناء المعتمد لديها لوضع معايير البناء المستدام والتصميم المبتكر، حيث أصدرت بلدية دبي النسخة الأولى منه في يناير 2022، وقبل صدور كود البناء في دبي، كان الامتثال يعتمد على وثائق مختلفة، ما جعل من الصعب على المصممين مواكبة المعايير المتغيرة، في حين أن كود البناء في دبي يدمج الكودات الحالية، فإنه وضع مبدأ "التصميم الآمن" الذي يلبي احتياجات أصحاب الهمم.

وأوضحت أن كود البناء يوحد تصميم المباني في دبي، ويحدد الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة والرفاهية والراحة والتنمية المستدامة، حيث تغطي اللوائح كافة الجوانب ذات الصلة بدءاً من التصميم والبناء وانتهاًء بالتشغيل والصيانة.

وقالت العامري إن دبي بدأت منذ 2013 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على هذا الجانب وصولا إلى 2017 بإطلاق كود دبي للبيئة المؤهلة، وقد تم إطلاق خدمة وصول التي تركز على تأهيل المباني الموجودة لتصبح صديقة لأصحاب الهمم، بناء على المعايير المعتمدة من البلدية، وبعد التقييم النهائي يتم تقييم المبنى ومنحه شهادة "وصول"، لافتة إلى أن هناك 116 بناية صديقة لأصحاب الهمم في دبي، وأن كود دبي للبناء جاء في 2021 ليعزز هذه الخطوات ولتأهيل كافة المنشآت التي تقع تحت إشراف بلدية دبي من المرافق العامة والأسواق العامة والحدائق العامة ومراكز خدمات العملاء والشواطئ العامة.

وأكد إريك ليب، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة اوبن دورز في الولايات المتحدة الأمريكية أن تبني البنية التحتية الشاملة وتصميم المرافق الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة تساعد على تبديد المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم والقوالب النمطية حولهم.

وقال غسان سليمان الأمين العام للمؤتمر إن قطاع السياحة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تبني مفهوم السياحة الشاملة التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم في الانطلاق في رحلة سياحية.

وبالشراكة مع هيئة الطيران المدني الإيطالية، ودناتا، ومطار إسطنبول، والخطوط الجوية البريطانية، ومساعدة PRM، سيستضيف اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ورشة عمل حول المساعدة في التنقل.

وقالت ليندا ريستانيو، مساعدة مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي للشؤون الخارجية: على الرغم من أن صناعة الطيران قد أحرزت تقدمًا في تعزيز تجربة السفر للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مهمة توفير السفر الجوي الميسر بالكامل لا تزال معقدة بسبب اختلاف الاحتياجات واللوائح عبر المناطق المختلفة، ويجب على صناعة الطيران إيجاد طرق لتلبية احتياجاتهم.

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