قمة المليار متابع تختتم فعاليات نسختها الثانية بـأكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل

أسدلت قمة المليار متابع الستار على فعاليات نسختها الثانية، التي نظمتها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي يومي 10 و11 يناير الجاري، بعد أن حققت أكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) من أعلى الوسوم متابعة حول العالم، بأكثر من 489 مليون تفاعل. وكانت القمة محط اهتمام أكثر من 300 إعلامي محلي ودولي حضروا لتغطية فعالياتها، وعقد لقاءات حصرية مع نخبة من أشهر المؤثرين الدوليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد المتحدثون والمشاركون في القمة أهمية صناعة المحتوى الرقمي، ودورها المتسارع في تطوير أدوات التواصل والتعلم والترفيه، وشاركوا تجاربهم ونصائحهم ورؤاهم مع الجمهور حول مختلف أنواع المحتوى الذي ينتجونه، مثل الفن والرياضة والتعليم والصحة والأعمال والبيئة وغيرها. كما أشاد المشاركون بما حققته قمة المليار متابع، واعتبروها فرصة فريدة للتواصل والتعاون بين صناع المحتوى من مختلف الدول والثقافات، والتعرف على أحدث الابتكارات في عالم التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، شهدت القمة توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات بين صناع المحتوى والشركات والوكالات المتخصصة المشاركة في القمة، والتي بلغ عددها أكثر من 200 شركة إنتاج، بهدف تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الرقمي الذي يقدمه المشاهير والمؤثرون لمتابعيهم وجمهورهم. واستضافت القمة 195 متحدثاً من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في العالم من 95 دولة، وتضمنت القمة 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً، و100 نشاط تفاعلي.

موقع مؤثر

أكد سعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها المؤثر في المشهد الإعلامي دولياً، وتعريف العالم بمنجزاتها الحضارية، وقدرتها على مواكبة المستجدات واستباق التحولات الكبرى المتسارعة في مجالات الإعلام الجديد، لتعزيز ريادتها في هذا الفضاء الرحب، والاستثمار في إمكاناته غير المحدودة.

وقال سعادته: "جسدت قمة المليار متابع، حرص دولة الإمارات على تنمية الصناعات الإبداعية، وكتابة فصل جديد في مسيرة تطور الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، من خلال توفير بيئة مناسبة لاستقطاب الكفاءات وأصحاب الأفكار الجديدة، وتنظيم لقاءات تجمع أبرز الأسماء المؤثرة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، وسرد قصصهم الملهمة لتكون حافزاً لصناع المحتوى الجدد في تطوير الرؤى والأهداف والأدوات".

وأضاف سعادته: "تمثل قمة المليار متابع، تأكيداً جديداً على الحضور القوي لدولة في كل تغيير إيجابي يستهدف الارتقاء بوسائل التواصل بين البشر، وثقتنا كبيرة في أن نجاح القمة بجمع أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، سيكون انطلاقة نوعية في مسيرتها، وفي مسيرة الإعلام الجديد وصناعة المحتوى في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، وستبقى دولة الإمارات حاضنة للإبداع".

وجهةً مفضلةً

وأكدت سعادة عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن هذا التفاعل الكبير مع القمة من حيث الحضور والمشاركات والنقاشات الذي شهدته جلساتها وفعالياتها، يؤكد ريادة دولة الإمارات في توفير بيئة حاضنة وداعمة للصناعات الإبداعية، ويرسخ مكانتها وجهةً مفضلةً لصناع المحتوى والمؤثرين من مختلف الجنسيات والثقافات.

وقالت سعادة الحمادي: "شكلت القمة فرصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، وساهمت في تمكين رواد التواصل الاجتماعي من صقل مواهبهم وإبداعاتهم والنهوض بقدراتهم، وأثبتت أن التواصل هو العملة العالمية الجديدة الأكثر تداولاً، وأن الإمارات تسعى دائماً إلى تقديم أفضل المنصات والخدمات لتعزيز قيمة هذا التواصل".

وشكرت سعادتها الشركاء والرعاة والمتحدثين والحضور الذين ساهموا في إنجاح النسخة الثانية من القمة، وأعربت عن أملها في لقائهم مجدداً في النسخة المقبلة.



24 جلسة حوارية

ونظمت القمة على مدى يومين 24 جلسة حوارية استضافت نخبة من كبار رواد التواصل الاجتماعي في العالم، وناقشت أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي وما يرتبط بها من الاستثمار في تلك القطاعات، كما شهدت خطابات لنخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال الدوليين، الذين أضاؤوا على دور الإعلام الجديد في تعزيز التنمية المجتمعية، وأهمية إنتاج محتوى يرقى بذائقة الجمهور، وترسيخ الوعي لدى الأجيال بما يتماشى مع رؤية القمة.

وشهدت القمة في يومها الأول 12 جلسة حوارية، منها جلسة "ذهنية رجال الأعمال لدى صناع المحتوى"، مع رياض الزامل، وإيلي حبيب، وعمرو منسي. في حين تحدثت هيفاء بسيسو، ورغدة تالين، وسيف الذهب، حول أهمية موازنة صانع المحتوى بين العمل والحياة الشخصية في جلسة "من حقك الحصول على استراحة".

كما ناقشت القمة إيجابيات وسلبيات صناعة المحتوى الرياضي، وضرورة موازنة الشغف والموضوعية والحياد، تحت عنوان "اجعل صناعة المحتوى الرياضي لعبتك وحقق منها أهدافك"، وقدمها عمرو نصوحي وعبد الله النعيمي ومساعد الفوزان الملقب بـM12 Fouzan، كما تناولت جلسة "سافر حول العالم" التجارب الشخصية لعدد من صناع محتوى السفر، قاسم الحتو الملقب بـ"ابن حتوتة" ووليد مصراتي وكريم السيد وخبيب كواس.

وقدم محمد فتال، وأحمد محمود رؤاهما حول كيفية إدارة المحتوى بشكل احترافي في جلسة "المدير الذكي". بينما كشفت جلسة "كن سفير علامتك" أسرار الاستفادة من التأثير الشخصي في نجاح الأعمال، بمشاركة رضوان ساجان ومهند الوادية. أما جلسة "أسس صناعة محتوى يبهر المتابعين كل مرة" فناقش فيها عادل تاويل وأمين عوني ورواء الجلاد فن صناعة التحف الفنية البصرية. فيما تعرف الجمهور على أسرار تحويل الشغف بصناعة المحتوى إلى مصدر دخل من فرح الكردي و"مو فلوغز" ورغد فهمي.

واستكشف فارس غندور وكريم إسماعيل وراجح الحارثي استراتيجيات إدارة التوتر والضغوطات لصانع المحتوى ضمن جلسة "دليل صانع المحتوى لعقل سليم". كما ناقشت جلسة "من شاشات الهاتف إلى شاشات السينما" لفارس قدس، وصهيب قدس، ونجم، كيفية استخدام المهارات والرؤى المبتكرة لفتح آفاق جديدة خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي والوصول لشاشات التلفزيون.

وحملت جلسات اليوم الثاني من القمة معلومات وخبرات متنوعة لكبار صناع المحتوى والإعلاميين ومشاهير رجال الأعمال في العالم، منها جلسة "التزم الحدود أو حاول" بمشاركة أحمد البشير ومالك مكتبي، والتي ناقشت مهارة الإدلاء بتعليق ذكي وصادق وآسر بدون التسبب بالضرر أو الجدل.

فيما ناقش كل من إيريكا ويليامز وجاك أبلبي وأسامة مروة وماكس كلايمنكو سبل تعزيز صناع المحتوى لعلاقاتهم وتواصلهم مع العلامات التجارية وبناء الشراكات معها مع الحفاظ على هويتهم وأصالتهم خلال جلسة "كيف تخاطب العلامات التجارية؟".

جلسات تفاعلية

وتضمن اليوم الثاني من القمة مجموعة من الجلسات النقاشية التفاعلية على منصة "متحف المستقبل"، منها جلسة "عالم البودكاست المليء بالفرص" حيث قدم باسل الزارو وطارق سكيك ومعين جابر نصائح وإرشادات ورؤى قيمة للجمهور، أما جلسة "متى يترك صانع المحتوى وظيفته؟" فشارك فيها ناصر العقيل وإيمان صبحي بمعلومات يحتاجها كل صانع محتوى للتعرف على المؤشرات التي تساعده على اتخاذ قرار التفرغ للصناعات الإبداعية.

وتناول فابيان فوركيت وغوربريت سينغ وفيل رانتا مستقبل تمويل صناع المحتوى خلال جلسة حملت عنوان "ما الذي ستدفعه الشركات لصنّاع المحتوى العام المقبل؟"، كما استعرضت جلسة "كنوز منصة "إكس" المخفية" الطرق الفعالة لتعزيز عدد الجمهور على منصة إكس، بمشاركة إياد الحمود والدكتور عبدالخالق عبدالله والدكتور عادل سجواني وحمد الماجدي.

وناقش حسن هاشم، وأحمد أبو زيد وعبدالله عنان وحسين عبدالله عالم موضوع التعليم من خلال الترفيه في جلسة "اجعل المعرفة ممتعة". كما استكشفت جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي يستطيع فعلها بشكل أفضل!" المشهد الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي مع الدكتور عبد الله الشمري وخالد زعاترة.





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